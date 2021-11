Multijoueur Halo Infinite : comment télécharger et réparer les plantages de l’écran bleu

Halo infini la bêta ne fonctionne pas ? Nous avons trouvé comment télécharger le multijoueur Halo Infinite sur votre Xbox One ou Series X/S, même si vous rencontrez des problèmes de plantage d’écran bleu qui empêchent de nombreux joueurs du monde entier de se joindre à la furtivité. 343 Action de l’industrie.

Si vous êtes comme moi – un perdant qui s’est aligné dans l’air froid du Derbyshire pour le lancement à minuit de Halo : ODST et Halo : Reach, à l’époque – vous aurez essayé de télécharger la version bêta multijoueur de Halo Infinite dès que Microsoft a annoncé qu’il était en direct.

Cependant, comme de nombreux joueurs le découvrent, il ne suffit pas de télécharger le client pour le jeu ; une fois que vous avez trié le téléchargement de 250 Mo, vous êtes dirigé vers un écran bleu où vous vous asseyez simplement, apathique, en attendant que quelque chose se passe. Ne vous inquiétez pas – il y a un correctif.

Pour entrer dans la bêta multijoueur Halo Infinite, il suffit redémarrez votre console Xbox One ou Xbox Series X/S, puis démarrez l’application et réessayez. Tout ce que vous avez à faire pour redémarrer la console est d’appuyer longuement sur le symbole Xbox sur la boîte elle-même et de redémarrer la machine. Vous saurez que cela a fonctionné si la séquence de démarrage complète se produit lors de la mise sous tension.

Ce processus devrait forcer la console à commencer à télécharger la mise à jour correcte (qui pèse plus de 25 Go) afin que vous puissiez commencer le multijoueur Halo Infinite le plus tôt possible.

J’ai essayé ceci sur ma Xbox Series X et ma Xbox Series S et cela a fonctionné comme un charme sur les deux machines ; J’ai maintenant le téléchargement de Halo Infinite sur les deux sans problème.

Une fois dedans, vous pourrez jouer à ce lancement anticipé qui comprend toutes les cartes du jeu, toutes les armes et le pass Halo Infinite Battle complet.

Halo Infinite devait initialement être lancé aux côtés de la Xbox Series X/S en novembre 2020, mais il a été repoussé à 2021 après une vitrine de gameplay moins que stellaire en juillet de l’année dernière.

La campagne devrait toujours atterrir le 8 décembre pour le lancement complet du jeu.

