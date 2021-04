Multitâche une douleur sur votre téléphone Xiaomi? Une nouvelle solution est en préparation.

Crédit: Hadlee Simons / Autorité Android

Xiaomi travaillerait sur une fonction «d’extension» de RAM dans MIUI. Cela utiliserait essentiellement de l’espace de stockage libre comme RAM virtuelle.

Les smartphones d’aujourd’hui sont généralement livrés avec beaucoup de RAM, et il n’est pas rare de trouver 4 Go ou même 6 Go de RAM dans les appareils à petit budget. Certains utilisateurs pourraient encore souffrir de problèmes de multitâche et de performances, mais Xiaomi travaillerait sur une solution.

Le pronostiqueur de Xiaomi, Kacper Skrzypek, a découvert des références à une soi-disant fonctionnalité d’extension de mémoire dans MIUI, révélant plus tard une capture d’écran de la fonctionnalité. Les références et la capture d’écran suggèrent que MIUI est capable d’allouer une quantité définie de stockage à utiliser en tant que RAM virtuelle. Découvrez sa capture d’écran ci-dessous.

Ce ne serait pas la première fois que nous voyions la possibilité d’utiliser le stockage comme RAM virtuelle sur un smartphone, car Vivo proposait également une fonction «RAM étendue» sur sa série X60 plus tôt cette année. Par exemple, le Vivo X60 Pro Plus (vu en haut de la page) alloue 3 Go de stockage à utiliser comme RAM virtuelle, ce qui porte effectivement le total à 15 Go de RAM. Vivo note que cette fonctionnalité permet une «expérience utilisateur système plus fluide», comme le multitâche entre plusieurs applications.

Nous avons également vu une fonctionnalité similaire sur Windows dans les années passées, baptisée ReadyBoost. Il permettait aux utilisateurs de brancher un lecteur flash, l’ordinateur utilisant essentiellement le stockage du lecteur USB comme une sorte de RAM étendue. Ce n’est pas plus rapide que d’avoir simplement plus de RAM, mais c’est certainement une amélioration par rapport à l’utilisation d’un disque dur.

Il n’y a pas de mot sur le moment où la fonction d’extension de mémoire arrivera sur MIUI ou sur les appareils qui la recevront. Mais j’espère que Xiaomi ne limite pas la fonction aux nouveaux appareils haut de gamme, car les téléphones plus anciens avec moins de RAM bénéficieraient certainement d’une amélioration des performances comme celle-ci. Par exemple, un téléphone comme le Redmi 8A, qui a un modèle de base avec 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, verrait certainement une amélioration du multitâche avec la RAM virtuelle.