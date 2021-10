Multitools sans fil Dremel : modèles, différences et tout ce que vous devez savoir avant d’acheter | La vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les multi-outils rotatifs sont devenus célèbres au fil des ans grâce à des marques comme Dremel, qui nous ont appris les meilleures alternatives. Pouvoir disposer d’une machine à plusieurs fonctions permet d’oublier d’avoir des ensembles encombrants qui prennent beaucoup de place.

Avec de tels outils sur le marché, il est normal que la concurrence émerge. Nous allons maintenant voir ce qui est le plus important dans ce type de machine et comment obtenir la plus adaptée.

Nous conseillons que la marque Dremel se démarque toujours des autres et fasse partie de nos outils recommandés. Mais cela n’enlève rien à regarder d’autres marques. Sans plus tarder, nous allons en apprendre davantage sur ces types de gadgets.

A quoi sert un multitool rotatif ?

Pour commencer, nous devons définir un multitool rotatif comme une machine qui nous permet d’effectuer plusieurs fonctions avec le changement de ses accessoires. Il est en fait basé sur une poignée avec une pointe interchangeable qui utilise son moteur pour déplacer l’accessoire à pleine vitesse.

Par conséquent, un multitool rotatif de type Dremel peut être utilisé pour autant d’accessoires que vous en avez. Si vous avez le bon complément, son moteur puissant vous servira pour tout ce dont vous avez besoin. Bien que les principaux plugins puissent être divisés comme suit :

Rechercher.- Avec des mèches et des disques de coupe, vous pouvez couper des métaux, du bois, du plastique, de la fibre de verre, des cloisons sèches, des sols stratifiés, des planches de vinyle, des carreaux de céramique, des panneaux de ciment et du plâtre. La vitesse à laquelle ils se déplacent fait n’ont aucun problème avec presque n’importe quel matériau. Bien qu’ils dépendent de notre pouls pour faire des coupes droites.

Perceuses.- Il existe des mèches polyvalentes pour le bois et le verre. Bien qu’ils puissent également être trouvés accessoires spéciaux pour certains types de matériaux. Dans ce cas il y a un risque d’échauffement important qui pourrait casser le foret donc il est préférable de faire ces travaux sur de courtes périodes.

Broyeurs.- C’est l’une de ses fonctions principales et nous pouvons décaper la rouille et peindre sans enlever le matériau de base. Vous pouvez également affûter des outils, ébavurer et meuler des métaux ou du bois. Ces types d’accessoires s’usent à l’usage, mais ils sont très utiles et fonctionnent particulièrement bien.

Sanders.- Il y a toujours un accessoire en forme de tambour ou de roue qui peut être utilisé pour le ponçage. Ils sont utiles pour créer un effet usé sur les meubles, ainsi que pour coupes lisses et lisses sur bois et métal. De plus, sa petite taille nous permet une approche plus détaillée.

Polissoirs.- Il existe même de petits accessoires qui sont utilisés pour nettoyer ou polir les métaux. Certainement peut faire briller les bijoux ou l’or avec peu de passages. Certains l’utilisent également pour d’autres matériaux, comme les boiseries vernissées.

Sculpture.- Le bois peut être facilement gravé grâce à ces pièces. Nous pouvons faire des formes et des petites œuvres d’art si nous le voulons. Comme détail, aussi peut être utilisé comme mini-tour fraiseuse sur verre.

Ces accessoires sont généralement livrés avec les machines lorsque vous les achetez, bien qu’ils s’usent tous avec le temps. Évidemment, son prix influence sa qualité et donc son usure. Dans tous les cas, vous pouvez trouver des pièces détachées dans les quincailleries.

En quoi sont-ils différents les uns des autres ?

Les plus grandes différences que l’on trouve entre les différentes marques ou même sous la même signature ont à voir avec ses principales capacités. De cette façon, il y a plusieurs points où ils varient toujours :

Tension.- Les meilleurs multitools ont des batteries 12 V et 2 Ah, ce qui vous donne suffisamment d’autonomie pour travailler en continu et suffisamment de puissance. Cette puissance est celle utilisée par Dremel, par contre le reste des marques descend généralement à 3,6 V et 1,5 Ah. Dremel utilise de meilleures batteries et elles fonctionnent mieux.

Accessoires.- Non seulement dans sa quantité, qui dans les modèles les moins chers est beaucoup moins, mais aussi dans sa qualité. Les grandes marques comme Bosch et Dremel utilisent de meilleurs matériaux pour vos accessoires, prolongeant leur durée de vie.

Taille.- Malgré ce que cela peut paraître, que la machine soit trop compacte n’est pas bonne. Les multitools moins chers sont généralement plus petits. Cela les rend gérables, mais leur donne aussi moins de résistance à l’inattendu et qu’ils peuvent partir plus facilement pendant le travail. Les modèles de valeur supérieure sont plus stables et peuvent peser jusqu’à un kilo.

Malgré ces différences, certaines choses sont très similaires. Par exemple, presque tous les multi-outils rotatifs dépassent 15 000 tr/min. C’est généralement suffisant pour de nombreux travaux. En fait, les machines Dremel ne sont généralement pas aux régimes les plus élevés, mais l’ensemble est meilleur.

Ginour TPK-PT014, le plus abordable du marché

L’un des principaux attraits de cette machine est son prix. Il a plus de vertus, mais il est surprenant qu’il ait un prix si bas avec tout ce qu’il a.

Vient avec 32 accessoires de 2,3 mm, qui sont emballés dans une boîte en plastique très pratique. Ce n’est pas très glamour, mais ça fait le travail.

Il a un Batterie 3,7 V, qui nous permettra de travailler pendant 90 minutes. Il est facile à charger et ne prend qu’une heure pour être prêt à fonctionner à nouveau. Il faut dire que pour le recharger il utilise un câble micro USB compatible avec les chargeurs mobiles.

A aussi 3 vitesses de rotation: 5 000 tr/min, 10 000 tr/min et 15 000 tr/min. Cela vous permet de vous adapter à différents types de travail.

Avec cet outil multifonction vous pourrez réaliser tout type d’activité sans problème. Il dispose d’une batterie de 3,7 V pouvant durer plus d’une heure et ses 3 vitesses vous permettront d’équilibrer sa vitesse en fonction de la surface.

Il est facile à manipuler en raison de sa petite taille et de son poids. Ses révolutions peuvent être inférieures à celles d’autres appareils, mais étant plus compact, il n’y a pas beaucoup de problème.

Il peut être obtenu pour 19,99 euros. Il est certainement très bon marché et peut vous aider avec des travaux simples.

Einhell TC-MG 135 E, une machine tout-terrain

Cette marque apparaît toujours comme une alternative dont le rapport qualité prix est vraiment bon. Il est livré dans un emballage compact de haute qualité avec une poignée souple qui tient facilement dans la main. Il peut facilement effectuer des travaux de meulage, de coupe, de perçage, de gravure et de polissage.

La serrage télescopique avec crochet et tige flexible inclus Dans l’emballage, ils permettent de transformer le kit de meulage et de gravure en un appareil fixe. Cela permet une variété de tâches créatives de construction et de modélisation.

Il a un régulateur de vitesse électronique pour un réglage facile de la vitesse de 10 000 tr/min à 32 000 tr/min. Nous pouvons donc varier lorsque nous travaillons avec différents accessoires et surfaces.

Compter avec un bouton de verrouillage pratique, situé près du mandrin. Ce bouton nous permet de changer les add-ons en toute sécurité. Vous pouvez même utiliser des accessoires de différents diamètres.

Ce multitool rotatif est l’une des options les plus polyvalentes du marché. Il dispose de plus d’une centaine d’accessoires pour que vous puissiez travailler comme bon vous semble. Il comprend également un support télescopique et un arbre pour que vous puissiez utiliser la machine en position fixe, pour les travaux délicats sur le bois ou le polissage d’objets.

Ce multitool est fourni avec une large gamme d’accessoires. Dans sa mallette de rangement pratique on peut trouver 189 pièces différentes valable pour n’importe quel travail.

Il peut être acheté pour 49,50 euros et est l’outil parfait pour ceux qui veulent se concentrer sur la sculpture sur bois ou le polissage de petits objets. Bien que cela fonctionne également pour les travaux moins délicats.

Dremel Lite 7760, compact et abordable

Ce multitool a une apparence plus petite que les autres. C’est parce qu’il est prévu surtout pour les rénovations domiciliaires simples, travaux créatifs et projets de bricolage.

Cette machine nous offre une grande précision, pouvant choisir entre 8 000 tr/min et 25 000 tr/min, grâce à son réglages de vitesse entièrement variables. Il a une poignée souple qui le rend facile et confortable à utiliser.

Sa batterie lithium-ion de 3,6 V maintient sa charge et se recharge facilement. Cela fait grâce à un câble micro USB, bien qu’il vienne sans tête.

Il faut dire qu’il vient avec un total de 14 conseils différents. Ceux-ci conviennent à tout type de tâche, bien qu’il existe un plus grand nombre d’accessoires pour le nettoyage et le polissage des matériaux, ce qui peut le rendre parfait pour les amateurs de petites œuvres d’art.

Présentation d’un multitool de haute qualité à un prix modéré et facile à utiliser pour tout le monde. Il dispose de 14 pointes différentes qui, avec sa vitesse variable, vous permettront de travailler sur une multitude de surfaces comme vous le souhaitez. Il se charge rapidement via un câble micro USB compatible avec les chargeurs mobiles.

Il est particulièrement facile à utiliser, car il n’a que quelques boutons et un système de charge facile. De plus, son livret d’instructions complet fait également office de guide d’utilisation, ce qui sera apprécié des plus novices.

Si vous souhaitez l’utiliser, il ne coûte que 70,90 euros. C’est une machine de milieu de gamme qui est vraiment utile et appartient à la meilleure marque de ce type de gadget. Ceci est une bonne affaire.

Dremel 8220-2 / 45, la meilleure marque avec les meilleures performances

Nous sommes arrivés à ce qui serait la meilleure option possible. Pour commencer, il a un batterie au lithium 12V. Cela nous permet de travailler pendant des heures avant que la batterie ne se décharge. Il est parfait pour les travaux exigeants et les gros travaux de bricolage.

Cette batterie alimente également une lumière LED qui nous donne une vue parfaite du lieu de travail. En effet, si la batterie est faible, le moteur continue de fonctionner avec des performances élevées, ce qui vous évite d’avoir à baisser le niveau de travail jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de puissance.

Lors de son achat, il sera livré dans une mallette pratique où l’on retrouvera sa station de recharge et 42 accessoires. Parmi eux, il y a outils pour le ponçage, la coupe, le polissage et un long etc.. C’est une machine de précision qui va nous permettre de faire varier sa vitesse entre 10 000 tr/min et 35 000 tr/min.

Si vous la voulez à vos côtés, cela coûte 148,69 euros. C’est un coût considérable, mais nous pouvons vous assurer que sa qualité professionnelle ne fait aucun doute et est la meilleure qui soit.

C’est l’un des meilleurs multi-outils rotatifs du marché grâce à sa puissante batterie 12 V, 2 Ah, qui vous permettra d’effectuer des travaux exigeants plus longtemps que les autres. Son éclairage LED vous éclairera dans les endroits les plus inhospitaliers et son régulateur de vitesse vous assurera de toujours disposer d’un moyen adapté pour faire face aux réparations.

Maintenant que vous savez ce que sont les multitools, vous en voulez un. Toute réparation que vous devez faire à la maison trouverait un accessoire qui vous conviendrait avec ces appareils.

Aussi, vous savez maintenant qu’il existe des alternatives à la marque Dremel. Bien que ce soit toujours le meilleur et qu’il soit fortement conseillé de se procurer l’une de leurs machines.

