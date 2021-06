MultiTV nomme Padamjit Sandhu au poste de vice-président de sa division sports et jeux électroniques

Les solutions MultiTV offrent des plateformes de technologie vidéo qui apportent des innovations de haute qualité et percutantes pour les entreprises, les médias, les télécommunications et le sport.

MultiTV a nommé Padamjit Sandhu au poste de vice-président du développement commercial, des sports mondiaux et des jeux électroniques. Avec la pandémie forçant l’industrie du sport et du jeu à innover autour de ses capacités virtuelles et numériques, MultiTV, avec le leadership de Padamjit Sandhu, aidera à construire un système solide, innovant, personnalisable et qualitatif pour répondre aux besoins du secteur mondial du sport et du jeu en ligne. Dans son nouveau rôle, Sandhu dirigera la division des ventes et du développement commercial de l’entreprise pour ses plateformes de technologie vidéo pour le secteur des sports et des jeux. “Nous avons sélectionné et intégré un leader de l’industrie à un moment où les entreprises, les villes et les pays du monde entier se concentrent sur l’innovation dans l’espace de la technologie vidéo, en particulier les sports et les jeux électroniques”, a déclaré Vikash Samota, fondateur et PDG de MultiTV. .

En tant que directeur du Professional Golf Tour of India (PGTI), Sandhu est crédité de la construction et de la croissance du golf professionnel en Inde de plus de 500% et de l’extension du circuit au Sri Lanka, au Bangladesh et au Népal. Il a signé les événements New Asian Tour, European Challenge Tour et European Tour en Inde et a noué des partenariats stratégiques pour PGTI avec des marques comme Rolex, Volvo, Qatar Airways, LG, Taylormade, Callaway, Incredible India et Ten Golf. Sandhu a également siégé au comité de la Coupe du président (équipe américaine contre équipe internationale), au comité indien du tourisme de golf (ministère du tourisme, gouvernement indien) et au comité exécutif du CII Asia Golf Industry Show.

Pour Padamjit Sandhu, vice-président, développement commercial, sports mondiaux et jeux électroniques, technologie vidéo, sports et jeux électroniques, les décideurs doivent collaborer avec des plateformes innovantes pour la croissance active et rapide des besoins de consommation des téléspectateurs du nouvel âge. « Nous pensons qu’il sera toujours nécessaire de créer des plates-formes améliorées et de perturber les plates-formes existantes. Je suis ravi de stimuler le quotient d’innovation pour le secteur des sports et des jeux électroniques chez MutiTV et de faire partie de la prochaine phase de croissance de l’entreprise », a-t-il déclaré.

Le secteur de la vente au détail est actuellement en train de s'étendre aux géographies internationales. En un an, l'entreprise a multiplié par trois son chiffre d'affaires avec une augmentation continue de la demande des clients pour des événements virtuels.

