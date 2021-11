MultiVersus de Warner Bros est un combattant de plate-forme gratuit, sautant le commutateur

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Au cours des dernières semaines, il y a eu des fuites et des taquineries pour un combattant de la plateforme Warner Bros, un genre très défini par Super Smash Bros., bien sûr. Il a maintenant été officiellement révélé comme Multiversus, ci-dessus, les fuites précédentes étant à peu près rentables.

La grande surprise, de notre point de vue, est la liste des plateformes. Il arrivera sur Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC en 2022. Oui, la grande plate-forme manquante est Stadia Switch. Nous ne savons pas pourquoi, franchement, il n’y a rien dans cette bande-annonce qui le met en évidence comme un jeu qui ne peut pas fonctionner sur le système de Nintendo, et il arrive sur les systèmes de dernière génération de Microsoft et Sony. Cela semble également être un jeu bien adapté au public de Switch, mais pour le moment, il saute la plate-forme hybride.

Comme vous pouvez également le voir dans la bande-annonce, il sera gratuit, nous faisant penser un peu à celui d’Ubisoft. Brawlhalla mais avec les principales adresses IP de Warner Bros. Comme vous pouvez le voir, il cible probablement un public jeune / de dessins animés, en mettant l’accent sur les personnages d’animation ou les itérations. Le développeur est le nouveau venu Player First Games – c’est leur première version mais le studio cite la présence de plusieurs vétérans de l’industrie.

Alors voilà, la Warner Bros s’attaque au genre de combat de plate-forme. Faites-nous savoir ce que vous pensez de la révélation, et bien sûr du fait qu’elle ne semble pas venir sur Switch.