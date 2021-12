Multivitamines, paracétamol – seul traitement administré à 40 patients Omicron à l’hôpital de Delhi

L’hôpital LNJP, qui est le plus grand établissement de santé du gouvernement de Delhi, a signalé jusqu’à présent 40 cas de la nouvelle variante de coronavirus préoccupante. Dix-neuf de ces patients sont déjà sortis de l’hôpital.

Les multivitamines et le paracétamol étaient jusqu'à présent les seuls traitements fournis aux patients d'Omicron à l'hôpital Lok Nayak de Delhi, ont annoncé vendredi des médecins. L'hôpital LNJP, qui est le plus grand établissement de santé du gouvernement de Delhi, a signalé 40 cas de la nouvelle variante du coronavirus préoccupante. jusqu'à maintenant. Dix-neuf de ces patients ont déjà obtenu leur congé.

Un médecin en chef de l’hôpital a déclaré qu’environ 90 % des patients étaient «asymptotiques» et que les autres présentaient des symptômes bénins tels que «mal de gorge, fièvre légère et courbatures». Le traitement ne comprenait que des comprimés de multivitamines et de paracétamol. Nous n’avons pas ressenti le besoin de leur donner d’autres médicaments », a-t-il déclaré.

Le médecin a déclaré que la plupart des patients sont ceux qui ont été testés positifs au COVID-19 à l’aéroport à leur arrivée en provenance de pays étrangers. La plupart d’entre eux sont complètement vaccinés et « trois-quatre ont même pris des injections de rappel », a-t-il ajouté. a dit la source.

Selon les données du ministère de la Santé de l’Union, Delhi a enregistré jusqu’à présent 67 cas Omicron, dont 23 ont été libérés. Outre l’hôpital LNJP, l’hôpital Sir Ganga Ram City, l’hôpital Max Saket, l’hôpital Fortis à Vasant Kunj et l’hôpital Batra à Tughlakabad ont également mis en place des installations pour traiter et isoler les cas suspects d’Omicron suite aux ordres du gouvernement de la ville.

Le séquençage du génome d’échantillons de toutes les personnes infectées par le COVID-19 à Delhi est en cours depuis mercredi 22 décembre pour déterminer si la nouvelle variante Omicron s’est propagée dans la communauté. Les laboratoires gérés par le gouvernement de Delhi à l’hôpital Lok Nayak et à l’Institut of Liver and Biliary Sciences peut séquencer 100 échantillons chaque jour. Selon le ministre de la Santé de la ville, Satyendar Jain, deux laboratoires gérés par le Centre à Delhi peuvent séquencer 200 à 300 échantillons par jour.

Anticipant une augmentation des cas de Covid en raison de la variante Omicron à propagation rapide, le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a déclaré jeudi que son gouvernement s’était préparé à traiter un lakh de patients et à effectuer trois tests de lakh par jour, et à assurer la disponibilité de suffisamment de main-d’œuvre, de médicaments et oxygène.

Kejriwal a souligné que la dernière variante du coronavirus se propageait rapidement et a affirmé qu’elle provoquait une infection «très bénigne», moins d’hospitalisations et de décès. Par conséquent, le gouvernement s’est concentré sur le renforcement de son module d’isolement à domicile et des instructions ont été données pour embaucher des agences pour traiter les patients à leur domicile, a-t-il déclaré.

