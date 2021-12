Mumbai aux prises avec des infrastructures médicales au milieu d’une pandémie, selon un rapport

Mumbai First et la Fondation Praja ont publié le « Manifeste de santé publique idéal à Mumbai », soulignant les besoins de la ville en matière de soins de santé primaires et ont suggéré un plan d’action solide en matière de santé publique.

Dans l’appréhension d’une troisième vague de pandémie de coronavirus avec l’augmentation des cas d’omicron, près de 45% des postes du service de santé de la ville sont vacants, selon un « manifeste de santé publique » publié par deux ONG ici. Mumbai First et la Fondation Praja ont publié le « Manifeste de santé publique idéal à Mumbai », soulignant les besoins de la ville en matière de soins de santé primaires et ont suggéré un plan d’action solide en matière de santé publique. Ils ont déclaré que la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) devrait renforcer les soins de santé de la ville en mettant en œuvre leurs recommandations, et ont appelé à un plan d’action solide et convaincant pour la santé publique. Il y a respectivement 44 et 45% de postes vacants de personnel médical et paramédical dans la ville, selon le manifeste. Pourvoir ces postes vacants est crucial, car cela renforcera la gestion des soins de santé dans des situations de type pandémie, a-t-il ajouté.

« La pandémie a exacerbé la crise de santé mentale dans la ville et l’infrastructure de santé publique actuelle n’est pas suffisante pour aider ses citoyens à surmonter ces problèmes », a déclaré le Dr Neville Mehta, PDG de Mumbai First. « Le manifeste souligne le besoin de données sur la morbidité à l’échelle de la ville ou sur la charge de morbidité pour les problèmes de santé mentale, entre autres. Ces données nous aideront à comprendre l’étendue et l’ampleur du problème et à lui allouer des ressources », a déclaré Mehta. Seuls 20% du budget de la santé de BMC ont été alloués aux dépenses de revenus des soins de santé primaires et pendant la pandémie, les institutions de santé publique ont été surchargées au-delà de leurs limites, a déclaré Yogesh Mishra, responsable de la recherche et des données, Fondation Praja.

« Ce manifeste est une tentative de fournir une liste de suggestions d’experts qui peuvent aider à améliorer la qualité des services de santé et à combler les différentes lacunes identifiées pour faire de Mumbai une ville sûre pour ses citoyens », a déclaré Narinder Nayar, président de Mumbai First. Une étape vers une politique et une planification de la santé inclusive, la mise en place de structures institutionnelles telles que des comités de santé mohalla avec des représentants élus, des groupes d’entraide peuvent permettre l’appropriation et la responsabilité communautaires, ont déclaré les organisations dans le rapport conjoint.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.