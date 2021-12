Mumbai, Bengaluru et Hyderabad dirigeront la reprise de l’immobilier résidentiel en Inde en 2022: rapport

Alors que ces trois villes ont connu une augmentation de l’activité des acheteurs de maison après la deuxième vague de la pandémie, les villes de niveau II comme Surat, Jaipur et Patna sont celles qui ont enregistré la plus forte augmentation du volume de recherche de propriétés en ligne en 2021.

À une époque où les achats de logements se sont accélérés dans le sillage des taux d’intérêt record des prêts immobiliers au cours des 15 dernières années et d’une accessibilité financière record due à la stabilité des prix de l’immobilier, les mégalopoles de Mumbai, Bengaluru et Hyderabad sont toutes prêtes à dominer le marché résidentiel indien. reprise immobilière en 2022, selon Housing.com.

L’index IRIS suit le volume de recherche de propriétés en ligne des acheteurs de maison à forte intention. L’indice est un indicateur avancé de l’augmentation de la demande résidentielle dans les 42 villes clés de l’Inde.

« L’année 2021 a définitivement été une année de changement positif pour l’immobilier résidentiel. À plus d’un titre, il a préparé le terrain pour un redressement global en 2022, ce que tous les acteurs du secteur – du gouvernement aux promoteurs immobiliers, et des banques aux investisseurs immobiliers – attendaient. Nous sommes fermement convaincus que la forte dynamique des marchés résidentiels se poursuivra tout au long de l’année civile 2022, à condition que l’Inde soit en mesure de faire face efficacement à la menace de la propagation de la variante Omicron », a déclaré Dhruv Agarwala, PDG du groupe, Housing.com, Makaan.com et PropTiger.com.

« Les villes métropolitaines de Mumbai, Bengaluru et Hyderabad stimuleront la reprise de la demande résidentielle en 2022. Nous constatons également une augmentation de la traction dans les villes de niveau II telles que Surat, Jaipur, Patna, Mohali, Lucknow et Coimbatore grâce à la poursuite des politiques de travail à distance. . Les acheteurs se tournent désormais vers des maisons et des localités plus grandes avec un accès à de meilleurs services de santé, une sécurité et des espaces ouverts. La préférence changeante des consommateurs pour l’immobilier résidentiel, ainsi que la pénétration numérique dans la chaîne de valeur de l’offre et de la demande, façonneront le marché en 2022 », a déclaré AnkitaSood, responsable de la recherche, Housing.com, Makaan.com et PropTiger.com.

La demande de logements plus grands et de terrains résidentiels connaît une forte augmentation

L’indice de la société basée à Gurgaon montre également que les grandes maisons seront l’option préférée des acheteurs de maison en 2022, car les entreprises continuent d’offrir des politiques de travail à distance au milieu des menaces de variantes Omicron. Les données montrent que les requêtes de recherche d’appartements avec une configuration 3+BHK ont augmenté de 15 % d’une année sur l’autre en 2021.

En raison de la demande croissante de maisons plus grandes dans le monde post-coronavirus, la demande de terrains devrait également devenir beaucoup plus forte. En fait, il y a déjà eu une croissance de 42% en glissement annuel des requêtes de recherche de terrains résidentiels en 2021, selon l’indice IRIS.

Étant donné que le prix de toute propriété est directement lié à sa taille et à ses commodités, la recherche en ligne de propriétés d’une taille de billet supérieure à 2 crores de roupies a également augmenté – 1,1 fois plus de requêtes ont été enregistrées sur l’index des propriétés haut de gamme en 2021. .

La proximité des infrastructures de santé et la sécurité resteraient deux des facteurs les plus importants parmi les acheteurs potentiels lors de la sélection de leurs propriétés de rêve, révèle l’indice, citant les données des perspectives de sentiment des consommateurs de Housing.com pour 2022.

Noida Extension enregistre la part la plus élevée du volume national de recherche de propriétés en ligne

Même si la NCR a fait l’objet d’une publicité négative en raison des retards du projet et de l’insolvabilité des développeurs, Noida Extension à Noida verra un intérêt important des acheteurs de maison au cours de l’année à venir, selon l’indice. Noida Extension a pris la part maximale du volume national de recherche de propriétés en ligne cette année, tel qu’enregistré par l’index. Ceci est principalement dû à l’abordabilité comparative de la région, ainsi qu’au fait que le centre et le gouvernement de l’UP ont annoncé plusieurs méga projets d’infrastructure pour cette région dans un passé récent.

Activité de location à récupérer à Mumbai, Bangalore et Delhi

L’indice IRIS de Housing.com a également indiqué que le marché de la location dans les mégapoles de Mumbai, Bengaluru et Delhi pourrait revenir sur la bonne voie en 2022, alors que les entreprises embauchent davantage. En 2021, ces trois villes ont pris la part maximale du volume de recherche en ligne pour la location d’un logement.

