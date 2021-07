Mumbai, Delhi-NCR ont l’excédent de stocks le plus élevé parmi les huit premières villes: PropTiger

in

Les développeurs sont assis sur 1,03 lakh d’unités invendues à Delhi-NCR d’avril à juin 2021, ce qui est le deuxième plus élevé après Mumbai, selon PropTiger.

Delhi-NCR et Mumbai ont l’excédent de stocks le plus élevé parmi les huit premières villes. PropTiger a déclaré que l’excédent de stocks à Delhi est passé à 64 mois au deuxième trimestre 2021, contre 53 mois il y a un an. Cependant, il est réparti proportionnellement dans toute la région, à l’exception de Faridabad, qui en détenait une part de 5 %.

Les unités prêtes à emménager (RTMI) représentaient 42% du stock total invendu, ce qui est préoccupant car les données de PropTiger suggèrent qu’au deuxième trimestre 2021, seulement 23% du total des unités vendues étaient des RTMI tandis que le reste était en construction. La majorité des acheteurs optent soit pour des unités RTMI dans des projets épuisés soit dans des projets en construction à livrer en 6 à 9 mois.

Concernant la dynamique des prix, Mani Rangarajan, COO du groupe PropTiger.com, a déclaré qu’il s’agissait d’un marché très sensible aux prix. Les coûts de main-d’œuvre, de matières premières et de conformité ont augmenté. Le crédit de taxe sur les intrants est également un problème. Les développeurs subissent beaucoup de pression.

« Personnellement, je pense que probablement au cours des deux prochains trimestres, nous commencerons à voir une certaine escalade des prix. Certains développeurs, lorsque nous les avons rencontrés, ont déclaré qu’ils devraient augmenter les prix de quelques points de pourcentage. Si la demande se maintient, vous constaterez une augmentation des prix au cours des six prochains mois. Nous ne verrons certainement pas une augmentation des prix de 7 à 10 %, mais un couple, comme 2 à 3 % au cours des six prochains mois », a-t-il ajouté.

Il s’agira davantage d’une augmentation des prix induite par l’offre car il deviendra très difficile pour les développeurs de continuer à fournir aux prix actuels, a expliqué Rangarajan.

Selon PropTiger, le marché du logement de Delhi NCR est progressivement sorti des incertitudes imposées par la pandémie, la région enregistrant des ventes de 2 828 unités au deuxième trimestre 2021, qui ont augmenté de 50% en glissement annuel, mais ont chuté de 54% en glissement trimestriel. Les ventes du deuxième trimestre 2021 étaient les deuxièmes les plus basses en plus de 3 ans après le deuxième trimestre 2020 (1 886 unités).

En avril-juin 2021, seuls 818 projets résidentiels ont été lancés, le plus bas depuis plus de trois ans. Le prix moyen pondéré de Delhi n’a augmenté que de 2% en glissement annuel pour atteindre 4 337 Rs par pied carré, ce qui est déjà le plus élevé des 14 derniers trimestres.

L’impact sur la demande devient également préoccupant, car entre avril et juin 2021, les ventes étaient largement concentrées dans la tranche de moins de Rs 45 lakh (57%), suivie de 18% dans le segment Rs 45-75 lakh. Une troisième vague d’infections pourrait obliger les acheteurs de ces deux catégories de logements abordables à suspendre leurs achats jusqu’à ce que l’économie se stabilise.

Du côté positif, le logement abordable a ramené NCR dans le jeu, en particulier à Gurgaon, a déclaré Rangarajan. « Noida Extension a connu une forte croissance, tout comme Noida Expressway. Il y a deux ans, il n’y avait pas de demande ici car les prix étaient élevés. New Gurgaon, Sohna Road et Dwarka Expressway se portent également bien », a-t-il ajouté.

Acteur de premier plan dans le segment du logement abordable à Delhi NCR, le président de Signature Global, Pradeep Aggarwal, a déclaré que les ventes continuaient de grimper en raison des taux d’intérêt record des prêts immobiliers, des prix résidentiels modérés et des choix de paiement conviviaux pour les acheteurs. La majorité des transactions sont conclues par des accédants à la propriété, ce qui est une tendance positive puisqu’ils représentent la plupart des ventes.

