Mumbai enregistre 1441 enregistrements de propriété au cours de la 1ère semaine de novembre: Knight Frank India

En octobre 2021, la ville a enregistré les meilleures inscriptions de vente immobilière sur 10 ans de 8 576 unités, avec une croissance de 8% en glissement annuel par rapport à octobre 2020, lorsque le taux de droit de timbre était au plus bas niveau de 2%.

Le marché immobilier de la ville de Mumbai (Municipal Corporation of Greater Mumbai region) est sur la bonne voie pour enregistrer une vente exceptionnelle pour les fêtes de fin d’année. Comme le 8 novembre, la ville a enregistré 1 441 enregistrements de propriété au cours de la première semaine de novembre, au cours de laquelle dans l’intervalle, les bureaux d’enregistrement ont été fermés et les acheteurs de maisons se sont également concentrés sur les célébrations de Diwali, selon Knight Frank India, le principal cabinet de conseil en immobilier dans le pays.

Le taux journalier d’inscriptions est passé de 219 en août à 260 en septembre. En octobre, il a enregistré 277 inscriptions lors de la célébration du festival de bon augure Navratri. Au milieu des festivités et des jours fériés de Diwali, 206 enregistrements de ventes quotidiens ont été enregistrés et au taux d’enregistrements en cours, novembre devrait marquer un cumul d’unités de 1 lakh pour l’année 2021.

Les acheteurs de maison prennent maintenant de manière décisive une décision d’achat de propriété et même si l’incitation gouvernementale au droit de timbre n’existe plus, des facteurs favorables tels que le faible taux d’intérêt des prêts immobiliers sur plusieurs années, des prix immobiliers attractifs et des offres festives pour les développeurs sur les nouveaux projets ont accéléré les délais de clôture de l’accord.

Selon le rapport, Rs 1 Crore et au-dessous de la taille du billet continue d’être un moteur de vente clé. 96% des propriétés vendues dans la ville de Mumbai se situent dans le segment de valeur de Rs 5 Crore selon les chiffres d’octobre 2021. En termes de segments de taille de billet supplémentaires, 53% des enregistrements de vente de propriété ont eu lieu dans la catégorie Rs 1 Crore et moins suivi de 43 % des inscriptions qui ont eu lieu dans le segment Rs 1 Crore à Rs 5 Crore.

Shishir Baijal, président et directeur général de Knight Frank India, a déclaré : « L’expérience de la pandémie a alimenté le désir profondément ancré dans la culture des ménages indiens d’accéder à la propriété. Les festivités en cours ont complété les perspectives déjà positives que les acheteurs de maison avaient dégagées au cours de la dernière année. La même chose se reflète sur les numéros d’enregistrement des propriétés, où nous observons les meilleurs niveaux au cours des mois consécutifs de septembre et octobre. L’amélioration de l’environnement économique et la couverture vaccinale rapide contre le COVID à travers le pays ont donné confiance aux acheteurs de maison.

Par conséquent, même si l’incitation au droit de timbre du gouvernement a été annulée, une combinaison de facteurs positifs tels que le faible taux d’intérêt des prêts immobiliers sur plusieurs décennies, des prix immobiliers abordables et des offres de développeurs sur de nouveaux produits et une flexibilité de paiement ont également poussé les gardiens de clôture à accepter l’achat. décision le plus tôt possible.

Par rapport à la période de fenêtre incitative des droits de timbre, lorsque les acheteurs des segments de valeur moyenne et élevée étaient très actifs dans la conclusion de transactions, il s’est maintenant stabilisé dans tous les segments de prix.

