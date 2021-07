Mumbai enregistre des ventes de maisons de luxe d’une valeur de Rs 4000 cr au premier semestre 2021: rapport

L’augmentation des ventes de maisons dans la ville a été provoquée par l’exonération des droits de timbre qui était valable jusqu’au 31 mars 2021.

Le marché du luxe de Mumbai a connu une période splendide au premier semestre 2021 malgré les sentiments mitigés des acheteurs dans un marché touché par le COVID. Selon le dernier rapport de Square Yards, intitulé “Liste des maisons les plus chères vendues à Mumbai – janvier-juin 2021”, plusieurs transactions d’une valeur de Rs 15 à 100 crore ont été enregistrées dans la ville au cours du premier semestre de l’année. La valeur approximative de ces transactions a été fixée à environ Rs 4000 crore plus.

Il était clair que la flambée des ventes de maisons dans la ville était due à l’exonération des droits de timbre qui était valable jusqu’au 31 mars 2021. Près de 60% du total des transactions capturées pour les maisons dont le prix est supérieur à Rs 15 crore au cours de cette période ont été enregistrées à un 2% de droit de timbre.

La liste des personnes fortunées qui ont acheté ces maisons de grand luxe comprenait des noms éminents tels qu’Amitabh Bachchan, Sunny Leone, le ministre du Cabinet Ashok Chavan, Smita Parekh, épouse du président du HDFC, et Deepak Parekh, entre autres.

Parlant du marché du luxe à Mumbai, Anand Moorthy, chef d’entreprise, Data Intelligence & Asset Management, Square Yards, a déclaré: «Mumbai étant sans aucun doute le marché immobilier le plus attrayant et le plus cher en Inde, se vante du plus grand nombre de transactions de plus de Rs 15 crore. Il représentait environ 0,13% de la base totale des transactions de vente résidentielle d’environ 1,26 unités lakh en 2021 (janvier-mai). Il y a eu une augmentation de 63% de ces transactions à prix élevé par rapport à 2019 et 2020, ce qui est attribué à un droit de timbre moindre, à une correction des prix de 15 à 30% dans les transactions de grande valeur et à la récente acclamation des marchés boursiers.

Points saillants du rapport

# Plus de 45% des maisons achetées dans la catégorie ci-dessus Rs 15 crore ont un prix compris entre Rs 15 et Rs 20 crore tandis que 40% étaient au prix de Rs 20-30 crore. Moins de 10 % des transactions sont tombées dans la fourchette budgétaire de 30 à 50 crores de Rs, tandis que les maisons dont le prix est supérieur à 50 crores de Rs formaient 7 % de la part totale.

# Près de 60 % du total des transactions saisies provenaient de projets résidentiels dans le Bas-Parel.

# 60 % du total des transactions ont été effectuées avec un droit de timbre de 2 %, ce qui indique que la réduction des frais de droit de timbre a entraîné une augmentation importante du segment du luxe au premier trimestre 2021.

# Les étages supérieurs étaient davantage préférés par les acheteurs de propriétés de luxe, car 34 % des transactions enregistrées concernaient des unités situées au 40e étage et au-dessus.

# Un nombre maximum de transactions a été constaté pour des propriétés de 4 000 à 6 000 pi2 avec 43 % de part des ventes totales.

# Près de 67% des acheteurs de la liste étaient âgés de plus de 40 ans alors que 35% des acheteurs appartenaient au secteur immobilier.

