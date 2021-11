Mumbai enregistre le deuxième matin de novembre le plus chaud en 10 ans ; Voici pourquoi

Selon les prévisions de l’IMD à 48 heures, Mumbai connaîtra probablement un ciel partiellement nuageux avec la possibilité d’éclairs de tonnerre. (Déposer)

Mumbai a enregistré sa deuxième matinée de novembre la plus chaude au cours des 10 dernières années, le mercure sur la température minimale atteignant 27°C. La ville a enregistré la température minimale la plus élevée de 27,4 °C le 4 novembre 2018. Les experts ont attribué la température minimale élevée à plusieurs systèmes météorologiques «actifs» près de la côte du Maharashtra.

La température maximale de dimanche était d’un degré au-dessus de la normale à 34,5°C.

La température minimale de Mumbai a augmenté de plus de huit degrés au cours des 10 derniers jours. Le 11 novembre, Mumbai a enregistré la température minimale la plus basse de 19,8 °C.

Les lectures du Département météorologique indien (IMD) suggèrent que la température minimale était sensiblement au-dessus de la normale sur Marathwada et le nord du Madhya Maharashtra. Il était nettement au-dessus de la normale sur le sud du Madhya Maharashtra, le nord de Konkan et au-dessus de la normale sur le sud de Konkan-Goa.

Dimanche, la température minimale était de six degrés au-dessus de la normale alors que Mumbai a connu une humidité relative élevée tout au long de la journée. Selon l’observatoire Santacruz de l’IMD, l’humidité relative de Mumbai était de 65% dimanche matin. La capitale du Maharashtra connaît généralement une humidité d’environ ou moins de 50% pendant la saison post-mousson.

Selon les prévisions de l’IMD à 48 heures, Mumbai connaîtra probablement un ciel partiellement nuageux avec la possibilité d’éclairs de tonnerre. Un ciel partiellement nuageux est également attendu pour le reste de la semaine. Au cours des 24 heures se terminant dimanche à 8h30, l’observatoire Colaba de l’IMD a enregistré 1,6 mm de pluie, tandis que l’observatoire de Santacruz n’a enregistré aucune pluie.

Le Maharashtra continuera à connaître des précipitations jusqu’à aujourd’hui. L’agence météorologique a prévu un temps sec et une baisse de température de 2-3°C pour Vidarbha. Une «alerte jaune» indiquant des éclairs, des orages et des vents en rafales est prévue pour Ratnagiri, Raigad et Sindhudurg dans la région de Konkan, et Kolhapur, Pune, Sangli, Satara, Osmanabad et Beed pour aujourd’hui.

La température minimale de Mumbai devrait dépasser les 24 °C, tandis que la température maximale devrait atteindre 35 °C.

Selon la plage étendue prévue du 25 novembre au 1er décembre, la plupart des régions du pays devraient connaître des températures minimales proches de la normale. Aucune vague de froid significative n’est prévue nulle part.

