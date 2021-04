Mumbai et Pune en tête des ventes résidentielles dans les principales villes: ventes totales de 71963 unités au premier trimestre 2021

Les acheteurs de maisons étaient enclins à acquérir des stocks prêts ou presque prêts pour minimiser le risque d’achèvement.

Knight Frank, le principal cabinet de conseil en immobilier en Inde, observe dans son dernier rapport que le marché résidentiel en Inde a connu une augmentation constante des ventes et des lancements au premier trimestre 2021 (janvier-mars). Alors que les lancements ont été enregistrés à 76 006 unités, les ventes ont été enregistrées à 71 963 unités dans les 8 principales villes de l’Inde.

Les volumes de ventes trimestriels se sont régulièrement améliorés depuis le T2 2020 et ont dépassé la moyenne des ventes trimestrielles pré-COVID 2019 au T1 2021. Considérant qu’il s’agit du deuxième trimestre consécutif à franchir la moyenne des ventes trimestrielles de 2019, Knight Frank estime que le marché se redresse bien, si ce n’est pas déjà fait.

71 963 unités ont été vendues au cours du premier trimestre 2021, soit 44% de plus qu’au premier trimestre 2020. Cette bonne croissance des ventes a également incité les développeurs à lancer de nouveaux projets qui se reflètent dans les 76 006 unités lancées au cours du trimestre, soit une croissance substantielle de 38% sur un an.

Mumbai et Pune ont mené le tableau dans les deux lancements ainsi que dans les ventes. Ces deux marchés ont bénéficié d’une impulsion réglementaire importante sous la forme de remises sur les droits de timbre qui ont conduit à une amélioration sensible de la vitesse des ventes. Alors que les utilisateurs finaux souhaitaient profiter du régime de droit de timbre réduit, les développeurs ont également jugé bon de profiter de cette croissance pour lancer de nouveaux projets.

Au cours des dernières semaines du premier trimestre 2021, le Karnataka a également distribué des droits de timbre aux acheteurs de maisons pour des résidences coûtant jusqu’à 4,5 millions de roupies. Cependant, l’impact de cette situation ne peut être perçu que dans les trimestres suivants.

L’augmentation des volumes de ventes a également freiné l’intensité de la baisse en glissement annuel des prix résidentiels de la plupart des marchés, tandis qu’Hyderabad et la RCN ont connu une croissance marginale des prix par rapport à il y a un an. L’incidence des développeurs accordant des remises / cadeaux indirects a été un facteur clé pour stimuler les ventes en 2020, mais cela a été observé comme ayant considérablement diminué au premier trimestre 2021.

En fait, sur une base séquentielle (QoQ), les prix des logements sont restés stables dans la plupart des villes et ont enregistré une augmentation dans le cas des villes du sud de Chennai et Hyderabad.

Les acheteurs de maison étaient enclins à acquérir des stocks prêts ou presque prêts pour minimiser le risque d’achèvement. Cela se reflète dans l’âge moyen des stocks qui est resté à 16,7 trimestres au premier trimestre 2021, contre 15,9 trimestres l’année précédente. Cela est également conforme au fait que les développeurs se concentrent sur la liquidation des stocks plus anciens avant de lancer de nouveaux produits, ce qui a constamment contribué à réduire les niveaux de stocks invendus à 0,44 million d’unités au quatrième trimestre 2020, soit 2% de moins qu’il y a un an.

