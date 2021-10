Mumbai: le double vaccin n’est pas obligatoire pour entrer dans les théâtres, les collèges rouvriront avec 50% de fréquentation

Lundi, Mumbai a signalé 371 cas de Covid-19 et quatre décès, portant son total au-delà de la barre des 7,5 lakh. (Déposer)

La Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) a publié des procédures opérationnelles standard avant la réouverture proposée des collèges et des théâtres. L’organisme civique a autorisé la réouverture des multiplexes et des théâtres à écran unique, des auditoriums et des théâtres dramatiques à partir du 22 octobre avec 50% de places assises.

Dans sa dernière ordonnance, publiée lundi, le commissaire municipal IS Chahal a déclaré à The Indian Express que l’organisme civique appliquerait les directives du gouvernement de l’État pour la réouverture des théâtres et des auditoriums jusqu’à nouvel ordre.

Le gouvernement de l’État n’a pas rendu obligatoire la double vaccination contre le Covid-19 pour entrer dans les salles de cinéma. Il permettra l’entrée en affichant un « état de sécurité » sur l’application Aarogya Setu.

La double vaccination est cependant obligatoire pour les membres du personnel tels que les placeurs, les nettoyeurs, les employés de l’aire de restauration. Les acteurs et les artistes mettant en scène des spectacles devront également compléter leur cours de vaccination pour être éligibles.

De plus, l’organisme civique a déclaré que les collèges de Mumbai rouvriraient avec une participation de 50% des étudiants à partir du 20 octobre. Dans sa notification de lundi, le BMC a déclaré que tous les collèges devraient suivre les SOP émises par l’Université de Mumbai. Ceux-ci comprenaient des horaires de conférence échelonnés, la vaccination et la distanciation sociale.

L’organisme civique a également conseillé aux collèges de contacter les officiers locaux et d’organiser des campagnes de vaccination pour les étudiants et les membres du personnel qui n’ont pas encore reçu une ou les deux doses.

Le Maharashtra a enregistré le plus grand nombre de cas parmi tous les États indiens depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19 en Inde au début de l’année dernière avec près de 6,6 millions de cas. Il a également signalé le nombre de morts le plus élevé avec près de 1,4 lakh.

Lundi, Mumbai a signalé 371 cas de Covid-19 et quatre décès, portant son total au-delà de la barre des 7,5 lakh. Le nombre total de décès à Mumbai est de 16 184. Il compte 5 723 cas actifs.

La capitale financière du pays a réussi à vacciner 97 % de la population adulte éligible avec la première dose, tandis que 55 % ont reçu les deux doses. Mumbai a administré 79 692 doses lundi.

