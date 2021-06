Mumbai-Pune Deccan Express : les passagers des chemins de fer indiens partagent leur expérience de voyage en autocar Vistadome

in

Le 26 juin, dans un premier temps, Indian Railways a rétabli les services de Mumbai-Pune Deccan Express avec un autocar Vistadome.

Désormais, les passagers de Mumbai-Pune Deccan Express peuvent profiter d’une vue imprenable sur la rivière, la vallée et les cascades ! Le 26 juin, dans un premier temps, Indian Railways a rétabli les services de Mumbai-Pune Deccan Express avec un autocar Vistadome. Selon le ministre des Chemins de fer Piyush Goyal, sur la route ferroviaire Mumbai-Pune pendant la mousson, outre les installations de classe mondiale fournies à l’intérieur du train, les passagers sont fascinés par la beauté naturelle des routes comme le toit transparent et les grandes fenêtres du Vistadome car leur permet de profiter pleinement de la nature. Voici ce que les passagers voyageant à bord de l’autocar Vistadome du train Mumbai-Pune Deccan Express ont à dire sur leur expérience :

-पुणे रेलमार्ग पर, विशेष डेक्कन एक्सप्रेस मे लगे पारदर्शी व बड़ी खिड़कियों वाले विस्टाडोम कोच, सफर का आनंद कई बढ़ा रहे हैं। सुंदरता वाले इस मार्ग पर सफर कर रहे यात्री अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। के विश्वस्तरीय अनुभव के लिये रेलवे निरंतर प्रयासरत है। pic.twitter.com/zxj3WF4Urt – Piyush Goyal (@PiyushGoyal) 26 juin 2021

Selon la zone ferroviaire centrale, certaines des principales caractéristiques du train spécial Mumbai-Pune Deccan Express d’Indian Railways avec autocar Vistadome sont un toit en verre, de larges vitres, des sièges rotatifs et des chaises pushback, etc. Le train spécial numéro 01007 Deccan Express quitte CSMT, Mumbai tous les jours à 7h00 et arrive à la gare de Pune à 11h05 le même jour. Alors que le train spécial numéro 01008 Deccan Express quitte la gare de Pune tous les jours à 15h15 et arrive à la gare CSMT à 19h05 le même jour.

Le spécial Mumbai-Pune Deccan Express, en route, s’arrêtera dans ces gares – Dadar, Thane, Kalyan, Neral (seulement arrêt pour le train numéro 01007), Khadki, Lonavala, Shivaji Nagar et Talegaon. Le train spécial Mumbai-Pune Deccan Express comprend un autocar Vistadome, 10 autocars de deuxième classe, trois autocars AC Chair Car ainsi qu’un fourgon de frein de deuxième classe avec sièges et gardes. Selon Central Railways, les réservations de billets pour le train numéro 01007/01008 ont ouvert le 24 juin aux tarifs normaux dans tous les centres PRS et sur le site officiel de l’IRCTC irctc.co.in. Le chemin de fer zonal a déclaré que seuls les passagers avec des billets confirmés seront autorisés à monter à bord du train spécial Mumbai-Pune Deccan Express, en respectant toutes les directives COVID-19, les SOP, lors de l’embarquement, du voyage ainsi qu’à destination.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.