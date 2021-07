Mumbai, Pune vend la plupart des maisons ; représente 45% des ventes de logements en janvier-juin 2021

in

Outre Mumbai et Pune, six autres villes en Inde ont connu une croissance des ventes au premier semestre de cette année.

Avec plus de maisons vendues au premier semestre de cette année, Mumbai et Pune ont représenté la majorité des ventes de logements. Les deux marchés représentaient ensemble 45% de l’ensemble des maisons vendues au cours des mois de janvier à juin 2021. Sur 99 416 propriétés résidentielles achetées, 28 607 maisons ont été vendues à Mumbai tandis que 17 474 maisons ont été achetées par des habitants de Pune au cours des six derniers mois, les données de Knight Frank India Research a montré. Selon le rapport, le marché résidentiel a connu une augmentation des ventes à la suite de la décision du gouvernement du Maharashtra d’abaisser le droit de timbre pendant une période limitée.

L’année dernière, en août, le gouvernement de l’État du Maharashtra avait réduit le droit de timbre de 2 à 3 pour cent. Jusqu’au 31 décembre 2020, les habitants de l’État devaient payer un droit de timbre de 2%, une réduction par rapport aux 5% précédents. De plus, de janvier à mars de cette année, le droit de timbre s’élevait à 3 pour cent. Cependant, après cela, les taux réduits du droit de timbre ont expiré.

Rohit Poddar, directeur général de Poddar Housing and Development, a déclaré : « D’un point de vue immobilier, la réduction du taux de pension, du droit de timbre et du taux d’escompte a été cruciale pour stimuler la dynamique des ventes au deuxième semestre 2020 et au deuxième trimestre 2021. révision des droits de timbre, les offres lucratives des développeurs ont réussi à maintenir l’élan.

Outre Mumbai et Pune, six autres villes en Inde ont connu une croissance des ventes au premier semestre de cette année. Cela comprend Delhi-NCR, Hyderabad, Bengaluru, Ahmedabad, Chennai et Kolkata. Selon Poddar, la demande globale des acheteurs a été meilleure qu’auparavant, ce qui a entraîné une augmentation des ventes ainsi qu’une reprise partielle dans le secteur résidentiel. “Le premier semestre 2021 a vu une augmentation de 67% en glissement annuel du volume des ventes, la première moitié de cette période enregistrant la plus grande partie des volumes totaux”, lit-on dans le rapport de Knight Frank.

Shishir Baijal, président et directeur général de Knight Frank India, a souligné que la réduction des droits de timbre à durée limitée qui a entraîné une augmentation des ventes de logements à Mumbai et à Pune démontrait bien la nécessité d’une intervention au niveau politique pour relancer le marché résidentiel. “Compte tenu de l’énorme succès de la réduction des droits de timbre dans le Maharashtra, d’autres États pourraient également envisager des stimuli de la demande similaires à des moments appropriés qui non seulement contribueront à la vitesse des ventes mais propulseront également l’activité économique”, a déclaré Baijal.

