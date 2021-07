Mumbai reprend la vaccination contre Covid aujourd’hui après une suspension de 2 jours, le centre envoie des doses de 1,30 lakh

in

À Mumbai, les campagnes de vaccination gratuite ont été confrontées à des obstacles constants en raison de la pénurie de vaccins. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

La Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) reprendra aujourd’hui sa campagne de vaccination dans les centres gérés par l’État et les municipalités après avoir reçu un nouveau lot de doses du Centre. L’organisme civique a dû suspendre les campagnes de vaccination dans les centres gouvernementaux vendredi et samedi après avoir épuisé son stock de vaccins. Conformément à la procédure, l’organisme civique n’organise pas de campagne de vaccination le dimanche.

L’organisme civique a reçu un lot de plus de 1,30 lakh de doses de vaccin – 85 000 Covishield fabriqués par le Serum Institute of India et 40 000 de Covaxin de Bharat Biotech, ont déclaré des responsables à The Indian Express. Suresh Kakaki, le commissaire municipal supplémentaire de l’organisme civique, a déclaré qu’il activerait tous ses centres pour couvrir davantage de personnes. Il a ajouté qu’ils s’attendaient à ce que davantage de stocks arrivent lundi, ce qui les aiderait à poursuivre en douceur la campagne de vaccination.

L’organisme civique gère des centres de vaccination dans 300 endroits. Ces centres permettent 50 pour cent des visites sans rendez-vous et l’autre moitié par des rendez-vous en ligne. Les responsables municipaux ont déclaré que les femmes enceintes pourraient également recevoir le vaccin dans leur centre de vaccination le plus proche à partir de lundi dans leur centre de vaccination le plus proche. Le Centre a récemment autorisé la vaccination des femmes enceintes.

À Mumbai, les campagnes de vaccination gratuite ont été confrontées à des obstacles constants en raison de la pénurie de vaccins. Les centres gérés par l’État et la municipalité ont également dû fermer la campagne de vaccination le 8 juillet en raison d’une pénurie de vaccins. Dimanche, le chef du Congrès Rahul Gandhi a dénoncé la pénurie de vaccins Covid-19 au Centre. Il a déclaré que le nombre de ministres au sein du cabinet de l’Union avait augmenté, mais que les vaccins faisaient toujours face à une pénurie. L’Inde s’est fixé un objectif ambitieux de vacciner l’ensemble de la population d’ici décembre, mais l’absence ou la pénurie de vaccins Covid-19 a été une épine constante dans ses tentatives.

