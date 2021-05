Mumbai se prépare pour la troisième vague Covid-19; prévoit de mettre en place des crèches et des garderies d’enfants Covid

Environ 350 lits combinés dans les services pédiatriques, USIN et USIP seront aménagés pour les mères dont les enfants seront traités dans l’établissement. (Image représentative)

Avec une augmentation substantielle des cas de coronavirus et une troisième vague attendue, la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) se prépare à mettre en place un centre de soins pédiatriques Covid ainsi qu’un réseau de crèches pour enfants de la ville. L’idée est de s’assurer que les enfants dont les parents sont admis dans les centres Covid-19 pour traitement sont pris en charge. Les experts ont mis en garde contre une troisième vague de Covid-19 susceptible d’avoir un impact sur les enfants.

Un rapport de l’IE citant des responsables de BMC a noté qu’à l’avenir, il y aura un service pédiatrique Covid dédié pour les enfants de moins de 12 ans. Le service devrait être achevé dans les deux prochains mois, au NESCO Jumbo Covid Center à Goregaon East. Cette installation de Mumbai aura 700 lits et 300 seront utilisés pour les soins pédiatriques, selon le rapport. De plus, une unité de soins intensifs néonatals (USIN) ainsi qu’une unité de soins intensifs pédiatriques (USIP) de 25 lits chacune seront également incluses ici.

Environ 350 lits combinés dans les services pédiatriques, USIN et USIP seront aménagés pour les mères dont les enfants seront traités dans l’établissement. Les responsables ont affirmé qu’il pourrait s’agir du premier service du pays dédié à l’établissement pédiatrique Covid-19. La décision a été prise lors d’une réunion entre des responsables du BMC et la ministre des Tutelles de l’État Aaditya Thackeray, où la préparation de la troisième vague de covid a été discutée. BMC est également sur le point de consulter des pédiatres avant la mise en place de l’établissement.

Il est à noter que dans la première vague, les adultes ont été les plus touchés et dans la deuxième vague en cours, de nombreux jeunes adultes et enfants se sont révélés positifs pour Covid-19. Le rapport indique que la troisième vague prévue en juillet de cette année peut être difficile pour les enfants. Par conséquent, les responsables travaillent à mettre en place l’installation d’ici juillet après avoir pris les suggestions des principaux pédiatres ainsi que des membres du groupe de travail Covid de l’État.

Le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, avait également informé les responsables de l’État qu’ils devaient préparer les services pédiatriques, soulignant que la troisième vague devrait avoir un impact sur plus d’enfants.

Pendant ce temps, le BMC envisage de mettre en place un réseau de crèches pour les mères célibataires ainsi que les couples de travailleurs qui ont reçu un diagnostic de Covid-19 et qui ont besoin de quelqu’un d’autre pour s’occuper de leurs enfants.

