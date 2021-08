Mumbai University UG First Merit List 2021: Première liste de mérite publiée; Voici comment vérifier et quoi faire ensuite

Les étudiants qui avaient rempli et soumis leurs formulaires d’admission et leurs formulaires d’inscription de pré-admission avant le 14 août seraient éligibles. (Image représentative)

La première liste de mérite de l’Université de Mumbai UG 2021 est publiée aujourd’hui : La première liste de mérite pour les admissions à divers cours de premier cycle (UG) de l’Université de Mumbai a été publiée aujourd’hui le 17 août. L’université a publié la liste à 11 heures mardi. Afin de vérifier la liste, les étudiants peuvent se rendre sur le site officiel de l’Université de Mumbai (mu.ac.in). Alternativement, ils peuvent également consulter les sites Web officiels des collèges respectifs de l’Université de Mumbai. Notamment, au St Xavier’s College, HSC Arts a été répertorié à 98%, selon un rapport publié dans IE.

Mumbai University UG Admissions 2021: Comment vérifier la première liste de mérite

Afin de vérifier la première liste de mérite pour les admissions aux cours UG en 2021, les étudiants devraient d’abord se rendre sur mu.ac.in – le site officiel de l’Université de Mumbai, puis cliquer sur le lien pour l’admission à l’Université de Mumbai 2021 qui est disponible sur la page d’accueil elle-même. Ici, les étudiants devraient remplir leurs informations de connexion et soumettre, après quoi la première liste de mérite leur serait affichée sur leurs écrans.

Liste de premier mérite de l’Université de Mumbai UG: Qui est éligible à l’admission

Les étudiants qui avaient rempli et soumis leurs formulaires d’admission et leurs formulaires d’inscription de pré-admission avant le 14 août seraient éligibles pour aller de l’avant et demander des admissions dans les collèges où ils franchissent le seuil. Pour les admissions, les collèges commenceraient la vérification électronique des documents le 18 août, et le paiement en ligne des frais devrait également commencer mercredi même. Le processus d’admission pour la première liste devrait se poursuivre jusqu’au 25 août à 15 heures.

Après cela, la deuxième liste de mérite serait publiée, le 25 août à 19 heures, et le processus de vérification électronique des documents et de paiement des frais commencerait le lendemain, le 26 août, et se terminerait à 15 heures, le 30 août. , une troisième liste de mérite serait publiée par l’Université de Mumbai le 30 août et le processus commencerait le 1er septembre, culminant le 4 septembre.

