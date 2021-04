Munar perd la finale de l’Open d’Andalousie contre Mager

04/04/2021 à 15:19 CEST

.

Le joueur de tennis italien Gianluca Mager a été imposé ce dimanche à l’espagnol Jaume Munar 3-6, 6-3 et 6-2 en finale du Challenger 80, un tournoi avant AnyTech365 Andalucía Open, un ATP 250 qui roulera jusqu’au 11 avril sur les pistes de terre du Puente Romano Club, à Marbella (Malaga).

Dans cette finale, qui s’est déroulée sur le court central du club de Marbella, le joueur de tennis majorquin n’a eu besoin que d’une demi-heure pour marquer le premier set et remettre le jeu sur les rails (6-3) avec solvabilité dans le jeu et maîtrise du jeu. servir, mais Munar C’était différent dans les deuxième et troisième sets et l’Italien a complètement changé le visage du match avec un excellent service et un revers puissant qui ont conduit à des erreurs de la part du rival.

Mager a répondu aux Baléares avec un 6-3 pour égaliser le choc et l’amener à un dernier set décisif, qui a fini par être un coup psychologique dont Munar Il ne savait pas se lever au moment clé.

Libéré de ses coups, le transalpin a grimpé match par match vers la victoire avec encore plus de supériorité que dans le deuxième set et est ainsi venu le 6-2 final du dernier set.

Jaume Munar, numéro 99 mondial au classement ATP, est venu comme troisième favori du tournoi et a réussi à se hisser en finale en n’abandonnant qu’un seul set au championnat.

Gianluca Mager, à 26 ans, rejoint Stefano Travaglia (2018), Pablo Andújar (2019) et Pedro Martinez (2020) en tant que quatrième joueur à remporter ce tournoi de Marbella.

Munar et Mager, en tant que finalistes de ce Challenger 80, ils ont gagné une place pour l’Open d’Andalousie qui a également débuté ce dimanche dans sa phase de qualification