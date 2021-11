Mundaun est la prochaine édition physique de Switch de Super Rare Games

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Pour ceux qui remplissent une pièce (et probablement une autre pièce) avec de nombreuses versions physiques Switch en édition limitée et à collectionner, il y a maintenant des nouvelles sur la sortie #60 de Super Rare Games – c’est Mundaun qui a été développé par Hidden Fields.

Il s’agit d’un titre d’aventure / horreur à la première personne avec un style artistique au crayon intéressant dessiné à la main et une palette de couleurs en sourdine; nous lui avons fait beaucoup d’éloges dans notre critique de Mundaun. Il sera mis en vente le 25 novembre sur le site officiel avec une limite de 4000 exemplaires, et comme d’habitude il y aura un « manuel en couleur, des illustrations intérieures, un autocollant exclusif et des cartes à collectionner ».

