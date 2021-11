Munguía a battu Rosado dans un match très intense

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Le Honda Center d’Anaheim (États-Unis) a accueilli une soirée divertissante organisée par Golden Boy Promotions, cherchant et amenant Jaime Munguía à franchir une nouvelle étape vers le championnat du monde des poids moyens.

Jaime Munguía (38-0, 30 KO) continue d’apparaître comme le prétendant mondial WBO des poids moyens, un titre que Demetrius Andrade mettra en jeu dans quelques jours. Mais il a choisi de faire un pas en avant, face à Gabriel Rosado (26-14-1, 15 KO). Le procès a commencé par plus d’étude que d’action, à la surprise de beaucoup et au désespoir d’autres, puisque nous étions plus de six heures du matin en Espagne. À partir du troisième, plutôt du quatrième tour, les deux combattants ont mis une marche de plus et ont commencé à échanger du cuir dans des périodes de temps plus courtes, ce qui s’est accentué dans un concours qui est passé du moins au plus. Dominant toujours Munguía dans la plupart des rounds, le combat a continué à montrer Rosado avec la renommée qui l’a précédé, comme un ajusteur très dur qui pouvait vous assommer d’une seule main, comme cela s’est produit il y a des mois avec Bektemir Melikuziev. Munguía a montré une certaine évolution défensive, ce que le public exige le plus, et s’est imposé sans rencontrer de grandes difficultés avec des scores favorables de 119-109, 117-111 et 118-110. Ce fut un combat d’une grande endurance de la part de Rosado, mais avec des actions offensives dangereuses de Rosado qui auraient également pu renverser Munguía.

Le combat de demi-fond face aux poids welters Alexis Rocha (18-1, 12 KO) et Jeovanis barraza (23-2, 15 KO). Rocha, a priori favori, a tenu les pronostics dès le début, faisant un bon travail sur l’anatomie du Colombien du début à la fin des hostilités. Précis, puissant et avec une bonne fréquence, Rocha a su casser les attaques de son rival et frapper les siennes de manière convaincante. Le passage des rounds n’a fait qu’accentuer la différence entre l’un et l’autre, et le match en est venu à ressembler à une exécution par moments, avec la permissivité exagérée de l’arbitre jusqu’à l’arrêt des actions au neuvième round.

Chez les poids moyens, D’Mitrius Ballard (21-0-1, 13 KO) contre Paul Valenzuela (26-10, 17 KO). Après un début de score, une tête du Mexicain à Ballard a blessé l’Américain et a ralenti ses actions, prudent en raison de ses deux années d’inactivité. Le combat était lent, parfois fastidieux, avec un Ballard qui semblait réticent et une Valenzuela qui semblait incapable. Le combat s’est ralenti, comme nous l’avons dit avec des coups de tête et des coups bas entre les deux, jusqu’à atteindre les scores ; il s’agit d’un triple excessif 98-92 pour Ballard, qui devra beaucoup s’améliorer s’il veut atteindre le sommet du sport.

Guillaume « Camarón » Zepeda (24-0, 22 KO) était bien supérieur et a battu avant la limite à Jean moralde (24-5, 13 KO), montrant qu’il est prêt à relever de plus grands défis que le Philippin et pourrait viser les qualifications mondiales en 2022. Le gaucher mexicain montre une bonne défense, un énorme coup de poing et une détermination à entrer dans les combats pour l’argent léger.