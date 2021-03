Munguía avec Sulecki et De la Hoya contre qui?

Oscar de la Hoya a annoncé dans un bref communiqué qu’il reviendrait le 3 juillet et la date du combat entre Jaime Munguía et le Polonais Maciej Sulecki a été annoncée. Les deux annonces sont importantes. De La Hoya a à peine révélé la date, mais le contexte de sa déclaration rend la nouvelle très claire.

De La Hoya a fait cette annonce lors d’une conférence de presse du Triller Fight Club ce vendredi après-midi à Las Vegas. Le Golden Boy a assisté à l’événement pour discuter du programme Pay-Per-View du 17 avril dirigé par Jake Paul et Ben Askren. « Le 3 juillet, je fais ma rentrée », lâche De La Hoya et quitte la scène sans donner plus de détails.

Que signifie l’annonce? À quoi ressemblerait ce retour et qui pourrait ressembler à de possibles rivaux? Voir nos conclusions dans la vidéo.

Dans le cas de Jaime Munguía, ils attendaient cette confirmation et le lieu du combat. Dans la vidéo, je commente le sens de ce combat pour l’avenir de Munguía et surtout, je réponds à la question la plus importante: qu’est-ce qui vient ensuite et vers quel titre votre futur agenda?