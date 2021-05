Munguía et Morales un tandem qui cherche la gloire

Photo : Majo Gomez

Lorsque l’expérience et la jeunesse se rejoignent, elles donnent généralement d’excellents résultats. C’est précisément ce mélange explosif que recherche Jaime Munguía (36-0, 29KOs), qui a dans son coin Erik “El Terrible” Morales qui vient apporter toute sa sagesse à un combattant qui, malgré avoir déjà remporté le championnat WBO Super Welterweight Championship et le défendre avec succès cinq fois a un long chemin à parcourir.

Morales est conscient de chaque mouvement que fait son élève au Otomi Ceremonial Center au Mexique, où ils se préparent à plus de 3 000 mètres d’altitude pour affronter le Polonais Maciej Sulecki (29-2, 11KOs) le 19 juin à El Paso, Texas . De son côté, Munguía profite et absorbe tout ce qu’il peut de la légende et de toute son équipe.

«Nous sommes vraiment heureux, nous avons appris pas mal de choses (de Morales). Il veut le faire, il a déjà remis les piles. Jour après jour, nous apprenons de lui et de toute l’équipe », a déclaré le gladiateur.

La « poussée » est une caractéristique de la jeunesse, même si ce n’est pas toujours le meilleur conseiller. Morales le sait, lorsqu’il a affronté un nouveau venu Pablo César Cano en 2011, c’est l’expérience, entre autres, qui a fini par lui donner la victoire. C’est précisément ce calme qu’il veut transmettre à son élève.

“Notez qu’avec Jaime c’est un problème très particulier, c’est un boxeur qui aime aller devant en jetant des coups de poing, il aime aller vers vous pour vous. Nous voulons qu’il ne se rende pas complètement, pour le contenir, pour frapper des coups plus spécifiques pour faire des dégâts et pas trop de volume », a déclaré« El Terrible »

Le boxeur et l’entraîneur savent que le rival de service, Sulecki, n’est pas chose facile. En fait, certains membres de l’équipe le considèrent comme le test le plus solide auquel Munguía a été confronté jusqu’à présent et le voient comme une étape importante dans la poursuite du deuxième titre de la jeune carrière du frappeur mexicain.

“Je pense que c’est un combat difficile, c’est un combat fort, nous savons qu’il a beaucoup d’expérience, de bonnes combinaisons de coups, c’est un combattant très complet et nous devons prendre la race contre lui”, a déclaré Munguía. Alors que Morales affirmait : « Sulecki est un combattant difficile, il a pris la décision de plusieurs grands combattants. Nous avons beaucoup travaillé sur l’attaque, une attaque différente, une façon d’avoir des métiers variés quand il s’agit d’être sur le ring. Pouvoir marcher en avant, en arrière, se déplacer et chercher la défense, mais surtout l’attaque et les points vulnérables de Sulecki qui vont être importants ».

Être sur le ring est très différent de simplement monter pendant la minute de repos, c’est très clair pour « El Terrible » et c’est pourquoi il a aussi une stratégie pour donner des directions : « Je le vois, j’essaye de me mettre dedans. ses chaussures, parce qu’il (Munguía ) a un style complètement différent du mien et j’essaie de voir ce qu’il doit faire avec son rival, logiquement je lui donne les instructions et je me sens à l’aise. Soudain, je continue à réfléchir, que dois-je faire pour qu’il comprenne ce sur quoi nous devons travailler ».

En plus du « Terrible », Munguía a une grande équipe de travail comme les entraîneurs Noé Álvarez Tostado, Fernando Fernández, son ami Gustavo Carrillo, le nutritionniste Marco Antonio Pérez et, bien sûr, son père qui, pour la plupart, a accompagné pratiquement dès le début de sa carrière, car il aime entretenir son cercle de confiance.

Munguía a également d’autres rivaux en ligne de mire, comme Gennady Golovkin qui aimerait affronter : « Je pense que ça pourrait être ça oui, peut-être à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine. Cela ne dépend pas de moi, cela dépend du promoteur mais nous sommes prêts », a déclaré le combattant qui a également commenté son envie d’affronter le champion des poids moyens Ryota Murata au sein de la World Boxing Association.

Munguía et Morales savent que les défis à venir sont forts, mais ils sont convaincus qu’ensemble, ils forment un tandem parfait pour atteindre la gloire et ils espèrent le prouver le 19 juin.