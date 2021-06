Munguía gagne, mais ne parle pas d’Andrade, “il veut Rosado”

Après huit mois depuis son dernier combat et plusieurs reports en raison de problèmes avec ses rivaux, Jaime Munguía a finalement pu réapparaître et l’a fait avec une victoire par TKO. Le rival était Kamil Szeremeta, appelé à la dernière minute après le deuxième abandon de Maciej Sulecki. Le préavis de deux semaines n’a pas permis au camp et le Polonais a à peine voyagé pour se conformer. Au deuxième épisode, il respirait l’air et a enduré la punition jusqu’au sixième épisode. Le corner ne l’a pas laissé sortir pour le septième.

Munguía a montré quelques améliorations en attaque, mais en défense, il n’y a pas eu de progrès et il est bon de se demander si son entraîneur (Eric Morales) n’a plus besoin de l’aide dans le coin de quelqu’un qui parvient à briser les limites de son élève. J’en parle en détail dans cette vidéo, avec l’analyse du combat et ce que « la nouvelle Munguía » a montré.

Je vous parle aussi de l’annonce surprenante d’Oscar de la Hoya sur Floyd Mayweather, de l’impressionnant KO de Gabriel Rosado sur l’Ouzbek Bektemir Melikuziev et de la grande victoire de Marlen Esparza sur Ibeth ‘La Roca’ Zamora.

