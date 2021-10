Munguía : « Je peux faire différentes choses, il s’est vu contre Szeremeta »

Jaime Munguía (37-0, 30 KO) est monté sur le ring pour la première fois en 2021 en juin. Il a mis KO Kamil Szeremeta et a laissé un bon feeling. C’était son troisième combat avec Erik ‘El Terrible’ Morales comme entraîneur et il a montré des améliorations. Il a également remarqué : « Ce combat a été très bon pour moi de prendre confiance. Je peux faire différentes choses, ça s’est vu en attaque, avec différentes combinaisons, en défense… nous sommes très heureux de la performance ce jour-là », a reconnu le Mexicain de 25 ans sur le podcast ‘Boxeo a al Carrera’.

Le soir même, un vétéran comme Gabriel Rosado (26-15-1, 15 KO) il s’est inscrit pour l’une de ses dernières nuits de gloire en sortant l’un des KO de l’année contre Bektemir Melikuziev. Une fois qu’il a terminé, il a clairement visé Munguía. Mexique vs Porto Rico n’échoue jamais et Golden Boy l’a rendu possible. Le 13 novembre, ils se rencontreront en Californie. « Rosado, nous savions qu’il pouvait faire ce qu’il a fait, mais que son adversaire était également très fort et pouvait l’assommer. Ce à quoi nous ne nous attendions pas, c’était un KO aussi impressionnant. Notre combat va être très bon. Je ferai de mon mieux, comme je le fais toujours. Je ne sais pas si Rosado ira combattre ou boxer. je vais chercher le KO« , raconte celui de Tijuana.

Évidemment, il regarde ce match, mais son esprit est toujours sur les matchs de la Coupe du monde. Après une défense sans grande gloire, on ne sait rien de Jermal Charlo (monarque WBC). Pendant ce temps, Golovkin (champion IBF) et Murata (WBA) semblent avoir un accord pour se battre fin décembre, mais il n’y a rien d’officiel. Munguía ne désespère pas. « Nous aurions aimé être plus actifs, mais nous savions utiliser le temps à bon escient. Cela nous a aidés à travailler et à apprendre de nouvelles choses. Ce sont des moments difficiles. Les combats ont pris beaucoup de temps, mais je suis prêt et je ne suis pas pressé. Je peux continuer à apprendre et à profiter. Je sais que je serai à nouveau champion du monde, cette fois en poids moyen« , a-t-il conclu.