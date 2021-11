Munguia remplit le pronostic, s’améliore d’une part et se détériore d’autre part

Jaime Munguía a battu Gabriel Rosado dans un combat divertissant où il a montré des améliorations, bien qu’il ait maintenu des défauts et des doutes sur son avenir immédiat. David Benavidez a remporté le combat d’essai et a également laissé des doutes sur ses besoins futurs

Dans le cas de ‘Red Flag’, le doute inévitable concerne l’insistance inutile à chercher un combat contre Canelo Alvarez. Il n’y a aucun intérêt, il n’est pas un rival séduisant pour le Guadalajara et toutes ses prétentions seront vaines. L’autre question est l’évidente, continuez pressé en 168 ou montez chercher votre avenir en 175 ? Comme son volume physique semble le suggérer. Dans la vidéo est mon point de vue sur cet aspect.

Jaime Munguía, pour sa part, a montré des avancées notables dans sa boxe, mais désormais des erreurs exacerbées persistent, qui semblent déjà endémiques et qu’Erik Morales – son entraîneur – ne semble pas capable de les résoudre. Ils font partie de la nature du natif de Tijuana et un bon mal de tête en pensant à ce besoin urgent de le lâcher immédiatement vers les combats pour le titre. Dans la vidéo l’analyse du combat Munguia-Rosado et l’avenir du vainqueur.