Munguía-Rosado, bataille pour le titre mondial

Le Honda Center d’Anaheim (États-Unis) accueillera une soirée organisée par Promotions Golden Boy, dirigé par l’une de ses stars, Jaime Munguía.

Jaime Munguía (37-0, 30 KO) est le prétendant mondial WBO des poids moyens, un titre que Demetrius Andrade mettra en jeu dans quelques jours. Mais il a choisi de faire un pas en avant, face Gabriel Rosado (26-13-1, 15 KO). Cela a valu, de l’avis du promoteur, le droit de mesurer le Mexicain après son surprenant KO face à Bektemir Melikuziev en juin dernier, lorsqu’ils ont partagé la carte.

Il semble un adversaire d’un niveau inférieur à celui de l’ancien champion du monde des super poids welters, et la confrontation lui a valu beaucoup de critiques, mais il est vrai que Rosado est un meilleur combattant que son palmarès ne l’indique et Munguía, qui s’est exprimé il y a quelques semaines. Avec ESPABOX, vous ne pourrez pas négliger dès la première cloche.

La victoire de Munguía est rémunéré à 1,12 € par euro misé, tandis que celui de Rosâtre à 6,00 €, mais il existe également des options pour parier sur plusieurs résultats du combat, en cliquant sur le titre du combat.

Le gala s’achève par plusieurs duels assez éloignés du niveau d’autres plus proches de l’époque du promoteur Oscar de la Hoya. Il y aura trois duels de dix rounds à un certain niveau : chez les poids moyens, D’Mitrius Ballard (20-0-1, 13 KO) contre Paul Valenzuela (26-9, 17 KO), le choc des poids welters Alexis Rocha (17-1, 11 KO) et Jeovanis barraza (23-1, 15 KO) et Guillaume Zepéda (23-0. 21 KO) contre Jean moralde (24-4, 13 KO). Ballard et, surtout, Camarón Zepeda, sont pour des tests beaucoup plus difficiles que ceux proposés ce soir, malgré le fait que la boxe soit l’un des sports les plus imprévisibles.

La soirée peut être vue en direct le lendemain matin sur DAZN, à partir de 3h00, heure espagnole.