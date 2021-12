George Kambosos cherchera une vitrine pour Haney vs. Diaz et Davis c. Cruz mais il n’en ferait face à aucun, méfiez-vous toutefois du piège WBA avec Gervonta. Et Munguía a répété la plaque et a laissé la WBO dans le mauvais sens.

Ce sont les deux thèmes de cette nouvelle vidéo Sans Filtre. George Kambosos sera montré et gagnera des caméras ce week-end dans les deux grands événements, où certains des principaux candidats pour être son prochain rival s’affronteraient.

Cependant, selon les dernières déclarations du promoteur Lou DiBella, aucun des gagnants ne figurerait dans les plans immédiats. Ils chercheraient un adversaire de mode pour le prochain combat. Cependant, ils peuvent se retourner contre eux et se retrouver face à Gervonta Davis. Je l’explique dans la vidéo.

Dans le cas de Jaime Munguía, son intention de ne faire face à aucun combat risqué a été exposée et assumée. La WBO a ordonné à Demetrius Andrade d’affronter le numéro deux du classement, le Kazakh Zhanibek Alimkhanuly, malgré le fait que Jaime Munguía soit numéro un et malgré le tweet du président de la WBO, Francisco Valcarcel, il y a deux semaines, annonçant ce possible combat .

Ce sera la deuxième fois que le numéro deux doit être choisi pour combattre Andrade, auparavant c’était Liam Williams. Je les développe avec mon point de vue dans la vidéo, à partir de la minute 10:26. Comme toujours Pas de filtre et droit au but.