Muniain et Williams aigrissent leur victime préférée

20/12/2021 à 08h00 CET

L’Athletic Club est venu d’enchaîner huit matchs sans gagner (5 points ajoutés sur 24 possibles). Et curieusement, devant l’une des équipes les plus douces de la compétition, ils se sont retrouvés avec leur jinx. Merci surtout à un Stratosphérique Iñaki Williams, auteur d’un doublet, et à But décisif de De Marcos à la 88e minute.

Iñaki Williams a ajouté deux autres buts contre son rival préféré de la Ligue. Attaquant d’athlétisme Il a marqué six buts pour le Betis, bien que les deux d’aujourd’hui soient ses premiers buts à San Mamés dans la compétition contre les Héliopolitains.

Un autre qui a le Betis comme rival préféré est Iker Muniain. Le capitaine des lions Il a participé à jusqu’à six buts contre le Betis, comme contre la Royal Society. Muniain ajoute 5 buts et une passe décisive, ce qui a permis à Williams d’égaliser le match.

Record de passes décisives pour Muniain

L’aide contre le Betis signifie pour Iker Muniain ajoute son record personnel en une saison. Le capitaine de Bilbao a récolté cinq passes décisives jusqu’à présent cette saison, son meilleur record au cours des treize saisons qu’il a jouées en Liga.

5- Le Real Betis est, avec la Real Sociedad, le rival de @LaLiga contre lequel le plus de buts ont participé @IkerMuniain10 (6 buts, 5+1). Le Navarrais a établi son record de passes décisives en une seule campagne, les 13 qu’il compte dans la compétition (5). Protagoniste @ AthleticClub pic.twitter.com/P2dGKg7W0x – OptaJose (@OptaJose) 19 décembre 2021

Avec cette victoire, l’équipe de Marcelino García Toral il consolide dans la partie médiane du classement, et revient gagner après huit jours sans le faire. Ceux de Bilbao recevront la visite du Real Madrid mercredi prochain pour clôturer l’année.