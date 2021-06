Munich accuse l’UEFA d’avoir interdit l’éclairage avec l’arc-en-ciel LGTBI

22/06/2021 à 15h05 CEST

Le maire de Munich, Dieter Reiter, Il a inculpé mardi l’UEFA pour avoir interdit l’allumage du drapeau arc-en-ciel du collectif LGTBI au stade Allianz Arena de la ville où se déroulera ce mercredi Allemagne-Hongrie.

Dans quelques brèves déclarations pour réagir à la décision de l’UEFA, Reiter Il s’est dit “honteux” et “déçu” par l’interdiction et a avancé que Munich continuerait à envoyer un “signal clair” lors de la rencontre de l’Eurocup avec le drapeau arc-en-ciel illuminant la mairie, une grande roue et la tour de télécommunications de la capitale bavaroise. .

“Je ne pense pas que l’UEFA se montre comme une institution ouverte et tolérante”, a-t-il déclaré.

L’idée d’éclairer l’Allianz Arena, qui a lancé Reiter et soutenu l’ensemble du consistoire et le gouvernement bavarois, il se voulait un symbole de « respect » et de « solidarité », en faveur de « l’égalité » et de « l’autodétermination personnelle ».

“Nous ne sommes pas impressionnés. Peu importe ce que dit l’UEFA.” Reiter, qui a expressément critiqué la loi homophobe votée par la Hongrie contre laquelle cette proposition a été forgée.

Plusieurs stades de football allemands, de Cologne à Berlin, ont déjà annoncé qu’ils se joindraient à cette initiative et illumineraient leurs installations avec le drapeau LGTBI.

Le chef du gouvernement bavarois, Markus SöderIl a également regretté la décision de l’UEFA sur Twitter car “cela aurait été un très bon signe en faveur de la tolérance et de la liberté”. “Nous devons être forts contre la discrimination”, a-t-il ajouté.

L’UEFA a rejeté mardi la demande du maire de Munich d’illuminer l’Allianz Arena avec les couleurs de l’arc-en-ciel, affirmant qu’en tant qu’organisation politiquement et religieusement neutre, elle devait rejeter une telle action.

L’action doit être considérée comme un message politique, selon l’UEFA, car le maire de Munich fait spécifiquement référence à la nouvelle législation hongroise.