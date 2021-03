Munir entre dans l’équipe de l’équipe nationale marocaine

19/03/2021 à 18:54 CET

Alberto Teruel

Munir aura l’occasion de défendre les couleurs de l’équipe nationale marocaine. L’ancien joueur du Barça, entré en vigueur lors de la saison 2014-2015, a fait ses débuts avec l’équipe espagnole, c’est pourquoi il n’a pas pu jouer pour son pays natal. Cependant, l’inactivité de l’attaquant avec «La Roja», qui ne l’a plus rappelé depuis le jour de ses débuts, a conduit à un changement de situation.

Après des mois de combats avec la FIFA, l’attaquant de Séville a pu régler sa situation, devenant un joueur éligible pour le Maroc. Ses débuts avec Los Leones del Atlas, dirigés par Vahid Halilhodzic, pourraient avoir lieu le 26 mars contre l’équipe nationale mauritanienne. ou le 30 mars contre l’équipe nationale du Burundi, matchs de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations.

Toutes nos félicitations @Munirhaddadi pour cet appel هنيئا لمنير الحدادي بهذه الدعوة الرسمية مع المنتخب المغربي pic.twitter.com/3ggZhy0bcs – Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) 18 mars 2021

Les joueurs marocains de la Liga sont à nouveau majoritaires sur la liste de Halilhodzic. Outre Munir, le Maroc a les sévillistes Yassine Bounou dans le but et Youssef En-Nesyri dans l’attaquant. Le défenseur de Getafe Soufiane Chakla rejoint les Nervionenses. Le reste des 24 convoqués constitue une liste hétérogène où se détachent trois convoqués de la ligue anglaise, deux des ligues de Belgique, du Portugal, d’Italie, de Hollande et de Turquie et une des ligues de France, de Grèce et d’Allemagne.

Les élèves de Halilhodzic se rendront à Nouakchott le 26 mars pour affronter la Mauritanie et quatre jours plus tard, ils joueront à domicile contre le Burundi. Le Maroc, avec dix points, mène le groupe E de la rencontre. Le match contre la Mauritanie semble décisif pour condamner le groupe, car ils sont deuxième à 5 points derrière les Lions de l’Atlas.

La première convocation de Munir avec l’équipe marocaine n’intervient pas au meilleur moment de sa carrière. L’attaquant est un remplaçant de Séville en raison du bon travail de son compatriote En-Nesyri, et cette saison, il enregistre à peine 5 buts et 2 passes décisives en 34 matchs.