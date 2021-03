Munir est entré dans l’histoire avec le Maroc

30 mars 2021 à 20:43 CEST

Le match entre la Mauritanie et le Maroc a eu peu d’incitations, sachant que l’équipe marocaine avait déjà son billet pour la Coupe d’Afrique en poche. Mais c’était important pour Munir, qui après une très longue bataille avec la FIFA est finalement sorti vainqueur. Sa demande de jouer pour le Maroc a été traitée en 2017 et ce n’est que vendredi dernier que la possibilité de porter le maillot national est devenue officielle. À peine dit que c’était fait.Le joueur de Séville s’est battu jusqu’au bout pour son droit de jouer avec l’équipe senior marocaine après avoir joué il y a cinq ans avec l’Espagne. Enfin, la FIFA a changé la règle sur son insistance et est ainsi devenue le premier joueur de l’histoire à jouer pour deux équipes nationales seniors différentes.

L’arrivée de Munir au Maroc ne fait qu’ajouter du talent à une équipe qui a déjà des noms tels que En-Nesyri, Ziyech, Hakimi et Bono dans ses rangs, entre autres. Mauritanie-Maroc a terminé 0-0, mais le plus important était la propriété du joueur de Séville.