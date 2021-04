Munky de Korn dit que “ c’était difficile ” de ne pas pouvoir jouer des émissions pendant plus d’un an pendant la pandémie

Le mois dernier, KORN a annoncé un événement mondial de streaming, «Korn: Monumental». Prévu pour aujourd’hui (samedi 24 avril), l’expérience de concert immersive payante est diffusée dans le monde entier à partir du plateau du “Stranger Things: L’expérience Drive-Into”. Produit par Danny Wimmer présente, la performance promet d’être un ensemble inoubliable du groupe emblématique, mis en valeur par des coupes profondes rares et recherchées et des classiques de leur catalogue légendaire. Depuis KORNle dernier album acclamé par la critique, “Le néant”, n’a jamais reçu une tournée appropriée en raison de la pandémie COVID-19, «Korn: Monumental» marquera les débuts en direct de certaines pistes du nouveau record pour les fans du monde entier.

Pendant le «Korn: Monumental» pré-spectacle, animé par Allison Hagendorf, KORN chanteur Jonathan Davis a déclaré à propos de la décision du groupe d’organiser un concert en direct (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Il semblait que tout le monde le faisait à l’époque; il y avait beaucoup de livestreams. Nous nous sommes découragés. Mais nous voulions faire quelque chose de vraiment grand et différent. Cela a toujours été KORNLe truc de toujours repousser les limites et faire des choses différentes – présenter les choses d’une manière différente [from] comment les gens présentent habituellement les choses. Nous avons donc rassemblé notre équipe et créé ce livestream incroyable. Et ça ne ressemble à rien de ce que j’ai jamais vu pour un stream. Quand nous sommes allés là-bas et avons regardé le site, il est tellement grand. La musique est grande et tout va se mettre en place et c’est vraiment une expérience passionnante. C’est plus une expérience que de rester assis là à regarder un groupe jouer sur un écran. “

Ailleurs pendant la discussion, KORN guitariste James Shaffer “Munky” a expliqué comment lui et ses camarades de groupe avaient passé leur temps d’arrêt pour coronavirus. Il a déclaré: “Nous avons beaucoup de temps avec nos familles, ce que nous ne recevons pas normalement. Nous sommes tellement sur la route qu’il y a un équilibre que nous avons généralement que nous ne connaissons pas. Donc c’est, comme, “Ok. Je suppose qu’il est temps de me connaître et de connaître ma famille et de vraiment profiter de ces moments avec eux.” Il a eu ses difficultés, parce que nous tournons depuis 25 ans ou plus, et juste pour que le monde s’arrête et dise: “Tu ne peux plus faire ça”, c’était difficile. C’est notre exutoire créatif. Pour moi, ça était difficile au début. “

“Le néant” est sorti en septembre 2019 via Roadrunner/Elektra. Le suivi des années 2016 “La sérénité de la souffrance” a de nouveau été produit par Nick Raskulinecz.

Plus tôt dans la semaine, Davis dit Kerrang! magazine que lui et ses camarades de groupe ont utilisé une partie du temps pendant la crise du coronavirus pour travailler sur de la nouvelle musique. “Nous venons juste d’avoir fini d’écrire un disque”, a-t-il déclaré, avant d’ajouter: “Le groupe est à différents endroits partout maintenant. Je suis à Bakersfield, deux gars sont à LA et deux gars le sont. à Nashville. C’est comme un acte de Dieu de nous rassembler pour faire quoi que ce soit. Nous devons tout planifier. Je suis sûr qu’il y a aussi un bazillion d’autres groupes avec de la nouvelle musique à sortir. sortez, jouez en direct et amusez-vous. ”



