Munky de Korn dit qu’il a eu des « moments difficiles » pendant la pandémie

KORN guitariste James « Munky » Shaffer a déclaré au Finlandais Chaoszine dans une nouvelle interview qu’il « avait eu quelques moments difficiles » pendant la pandémie. « Et puis je me dis, ‘D’accord, ce n’est pas si mal’, parce que quand tout sera terminé, je vais recommencer à faire de la musique et à me défouler », a-t-il déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Mais ensuite, je suis confronté à la réalité du moment présent. Quand cela va-t-il se terminer? Comment allons-nous effectuer nos versements hypothécaires et soutenir nos familles? Parce que nous avons tous de grandes familles à ce stade. Il y a donc des moments de haute stress. Qu’est-ce qu’on va faire ? On ne peut pas avoir un autre putain de concert en ligne. C’est fini. Les gens en ont fini avec ça. «

Shaffer a également réfléchi au fait qu’il était l’un des trois membres de KORN – avec le chanteur Jonathan Davis et batteur Ray Luzier – pour contracter COVID-19 lors de la récente tournée américaine du groupe.

« Quand la tournée a commencé, Jonathan était tellement inquiet de l’obtenir », Munky mentionné. « Il était tellement paniqué. Il ne voulait pas quitter son bus. Il ne quittait pas son hôtel. La seule fois où nous l’avons vu, c’était quand il était sur scène. [We were going], ‘Hé, mec. Ravi de vous voir », bascule. À la fin du spectacle, bam — retour à son bus. C’était assez drôle ; il y avait quelque chose d’assez drôle à ce sujet. Mais il a quand même réussi à l’obtenir. Mais alors je pense, comme, eh bien, nous sommes sur scène. Il y a des milliers de personnes qui nous crient dessus avec leurs germes et leur air. Et, bien sûr. Je suis surpris que tout le monde ne l’ait pas compris. »

James a poursuivi en disant qu’il croyait KORN guitariste Brian « Head » Welch avait COVID-19 en 2020. « Mais il est protégé par Dieu », Munky mentionné.

Lorsqu’on lui a demandé comment c’était de reprendre la route pour la première fois depuis plus d’un an, Munky a déclaré: « C’était amusant – c’était amusant jusqu’à ce que j’obtienne un résultat positif. Et je me suis dit: » Putain! » Et puis j’étais en enfer. [going from] le meilleur au pire. J’étais à Salt Lake City. J’avais tous les symptômes, et c’était terrible… Il y avait un peu de [mental hell as well] — voir des vidéos de ma pièce d’appoint sur scène [with KORN while I was recovering from COVID-19]. Et ils sont venus par LA, d’où nous venons, et quelques émissions de la côte ouest que j’ai ratées. C’était frustrant ; c’était un peu difficile, en fait. Mais rien d’un peu NyQuil [cold, cough and flu medicine] ne peut pas gérer. [Laughs] »

En conséquence de Davisl’infection en août, KORN a reporté six dates et annulé deux de sa récente tournée aux États-Unis. Un mois plus tard, Munky a également contracté COVID-19 et a été temporairement remplacé par JR Bareis à partir de AMOUR ET MORT. En octobre, Luzier est devenu le troisième membre du groupe à être infecté, le forçant à manquer trois spectacles sur KORNtournée aux États-Unis. Le remplacer était FIÈVRE 333‘s Aric Improta.

Davis, qui aurait été complètement vacciné, s’était assis sur un trône personnalisé près de l’élévateur de tambour à KORN‘s montre plus tard en raison des effets persistants de son combat avec COVID-19.

KORNle nouvel album de, « Requiem », arrivera le 4 février 2022 via Enregistrements Loma Vista. Le clip officiel du premier single du disque, « Commencer la guérison », dirigé par Tim Saccenti (LOTUS VOLANT, COUREZ LES BIJOUX, MODE DEPECHE), a été rendu disponible la semaine dernière.

« Requiem » a été produit par Chris Collier et KORN.

Les fans attendaient de la nouvelle musique après KORN prévisualisé un extrait de « Commencer la guérison » dans un filtre de réalité augmentée et des panneaux d’affichage portant le logo emblématique du groupe ont commencé à apparaître dans le monde entier plus tôt dans le mois.

« Requiem » est disponible en pré-commande dans une gamme de formats de collection. Il s’agit notamment d’une variante exclusive en vinyle argenté strictement limitée à 1 000 exemplaires.



