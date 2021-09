Munky de Korn montre sa guitare à double manche signée par Jimmy Page de Led Zeppelin (vidéo)

Téléviseur AXS met en lumière un éventail éclectique de collectionneurs passionnés et les incroyables objets musicaux qui leur sont chers dans la toute nouvelle série de souvenirs musicaux “Rock ma collection”. La série, créée le 15 août, est produite par Contenu critique, avec des producteurs exécutifs Jenny Daly, Tom Forman, R. Greg Johnston, Ahmet Zappa et Matt Pickel.

Hébergé par Ahmet Zappa – l’auteur à succès, producteur, musicien et chef de l’emblématique Frank Zappa domaine – “Rock ma collection” est une célébration de certains des artefacts musicaux les plus légendaires au monde liés à une liste impressionnante de pionniers de l’industrie. Les collectionneurs sont invités dans l’atelier chaque semaine, se joignant à la fois en personne et en zoomant depuis leurs espaces de collection privés, pour présenter leurs précieux souvenirs, partager leurs histoires d’acquisition personnelles, en savoir plus sur l’histoire de chaque pièce et, finalement, découvrir son potentiel valeur. Allant d’étranges et rares à profondément personnels et peut-être même inestimables, la série met en évidence des éléments notables, notamment une copie de Yoko Onole livre “Pamplemousse”, signé par Ono et John Lennon le jour de sa mort ; Stevie Nicksle microphone utilisé sur scène de FLEETWOOD MAC‘s “Rumeurs” tournée complète avec les restes de son rouge à lèvres; Tom Petit‘s scooter; une feuille de route italienne signée par guitar great Jimi Hendrix; paroles manuscrites signées par tard METALLIQUE bassiste Falaise Burton; un costume de zombie de Michael Jackson‘s “Polar” Clip musical; une cymbale signée et jouée par NIRVANA; Bob Marley‘s first 45, sorti en tant que “Bobby Martel;” Brian Wilsonle permis de conduire de 1983 ; lettres d’amour écrites par Axl Rose; et une paire de Elvis Presley bizarreries qui doivent vraiment être vues pour être crues, parmi tant d’autres.

Dans un extrait de l’épisode de ce week-end à venir, James “Munky” Shaffer de CORN exhibe sa guitare à double manche signée par le légendaire LED ZEPPELIN guitariste jimmy Page.

Concernant la façon dont il a obtenu Page signer la guitare, Munky a déclaré : « J’étais en tournée et j’étais vraiment en train de [LED ZEPPELIN‘s album] « Graffiti physique ». Il y avait une chanson. J’étais genre : ‘Je dois apprendre à jouer cette chanson.’ Et donc je voulais une guitare à double manche. Nous avions un tour manager nommé Eric Barrett, un anglais. Nous traversions Londres, et il me dit : ‘Devine quoi. J’ai un invité – vous n’allez jamais le croire – qui vient au spectacle. « D’accord, qui ça va être ? » Il est genre ‘jimmy Page va venir au spectacle.’ Et j’étais genre ‘Allez !’ Il le connaît ; ils sont amis.”

Joindre Zappa sur cette divertissante odyssée musicale est Stephen MH Braitman de MusicAppraisals.com, un évaluateur senior accrédité affilié à la Société américaine des évaluateurs, qui se spécialise dans les archives musicales et les souvenirs et a travaillé directement avec de nombreux artistes et domaines notables. Fort de ses connaissances encyclopédiques et de son expertise inégalée, Braitman offre une perspective unique sur les origines de chaque article et est à votre disposition pour fournir une estimation détaillée.

« Collecter des souvenirs est souvent une expérience émotionnelle pour les fans et un moyen pour eux de se connecter avec leurs héros musicaux à un niveau beaucoup plus élevé. » Zappa mentionné. “Certaines des pièces inestimables des collectionneurs de la série sont de véritables moments de l’histoire du rock and roll que vous pouvez tenir dans votre main, elles ont le pouvoir de téléporter les appréciateurs dans le temps avec un laissez-passer à accès illimité, directement dans la vie et la carrière de certains des musiciens les plus légendaires au monde. Chaque morceau a une histoire à raconter, et je suis ravi de m’associer à Téléviseur AXS pour découvrir comment ces objets rares sont devenus une partie de la collection de leurs propriétaires actuels et découvrir les histoires derrière ces artefacts à bascule pour que tout le monde puisse en profiter.”

Après expertise, les collectionneurs auront la possibilité de conserver leurs objets ou de les mettre aux enchères. En outre, Téléviseur AXS s’est associé à la centrale d’enchères Je dois avoir du rock and roll, une maison d’enchères en ligne populaire spécialisée dans les souvenirs musicaux, présentant un composant interactif passionnant qui permet aux téléspectateurs de participer à l’action et de posséder une partie de l’histoire de la musique. Les téléspectateurs peuvent enchérir sur certains articles en visitant AXS.TV/RockMyCollection avec de nouvelles enchères en direct après chaque premier épisode.

“C’est un réel privilège de pouvoir se rapprocher de ces objets, dont beaucoup ont joué un rôle important dans l’héritage de certains des plus grands noms de la musique”, Braitman mentionné. “C’est également formidable de partager la passion et l’enthousiasme de ces passionnés de musique et de leur donner une image plus complète des objets qu’ils possèdent. Il y a tellement de pièces emblématiques à montrer et d’histoires à raconter, et nous sommes impatients de partager avec nos téléspectateurs quand ‘Rock ma collection’ premières le 15 août.”

“Rock ma collection” propose également des segments à accès illimité mettant en évidence des sorties sur le terrain vers des monuments musicaux et des signatures de « souvenirs instantanés » où des musiciens emblématiques zooment dans le studio pour partager leurs propres histoires de collection et signer un objet personnel en direct dans l’émission. Les participants comprennent un pionnier du shock rock Alice Cooper, bien-aimé CŒUR fondateur Nancy Wilson, 4 NON BLONDES fondateur Linda Perry, héros du rock alternatif Gavin Rossdale, et rock renaissance homme Todd Rundgren. Les téléspectateurs pourront à nouveau enchérir sur ces pièces via le “Rock ma collection” site, avec le produit des articles de célébrités allant au Fondation nationale des sites indépendants (FIVN), au profit des inestimables petites salles de concert et du personnel qui ont été touchés par COVID. De plus, les destinations d’excursion comprennent des visites du Musée Grammy, avec un aperçu de leur prochaine Dave Matthews exposition; aussi bien que Rockaway Records, abritant un mur de renommée mondiale de BEATLES souvenirs, la “cage” à Je dois avoir du rock and roll avec des objets appartenant à Prince, Michael Jackson, Canard, et plus; et un regard exclusif à l’intérieur du Zappa domaine, honorant la vie et l’héritage durables du cerveau de la musique et du père de l’hôte Frank Zappa.

“‘Rock ma collection’ est une célébration totale des artefacts musicaux et des collectionneurs passionnés qui les aiment. Ces conteurs offrent un aperçu unique des origines de ces pièces rares et uniques qui représentent des moments inoubliables de l’histoire de la musique », a déclaré Sarah Weidman, responsable de la programmation originale, du développement et du contenu multiplateforme pour Téléviseur AXS. “Ahmet et Stéphane sont de vrais mélomanes avec une connaissance approfondie de l’histoire de la musique et des souvenirs. Leur chimie indéniable et leur charme personnel ajoutent une perspective fraîche et amusante. En outre, Téléviseur AXS est ravi de s’associer avec Je dois avoir du rock and roll pour donner aux téléspectateurs une chance de ramener chez eux certaines de ces pièces incroyables pour les ajouter à – ou même commencer – leurs propres collections. »