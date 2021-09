Munky rejoindra Korn sur scène à Dallas après s’être remis de Covid 19

Guitariste James “Munky” Shaffer, qui s’est absenté de certains CORNaprès avoir reçu un diagnostic de COVID-19, rejoindra ses camarades de groupe sur scène ce soir (mardi 21 septembre) au Dos Equis Pavilion à Dallas, Texas.

CORN partagé les nouvelles de Munkyest de retour sur la route dans une publication sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Le groupe a écrit: “@Munky_korn est récupéré et prêt à secouer Dallas ce soir. Réservons-lui un bon accueil, les monstres. Rendez-vous à 21h15.”

Shaffer a été temporairement remplacé par JR Bareis, qui est aussi dans le groupe AMOUR ET MORT avec CORN guitariste Brian “Head” Welch. Bareis précédemment intervenu pour Shaffer en août 2019 quand Munky a été obligé de manquer plusieurs CORN montre en raison de la naissance imminente de son enfant.

Shaffer était le deuxième membre de CORN dans un mois pour être testé positif au COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. Début août, le chanteur Jonathan Davis contracté le virus, forçant le report de six dates et l’annulation de deux le CORNtournée aux États-Unis en cours.

À certains de CORN‘s montre, Davis avait pris place sur un trône personnalisé près de la colonne montante du tambour en raison des effets persistants de son combat avec COVID-19. Dans des séquences vidéo de CORNLe concert du 27 août à Tinley Park, Illinois – son premier concert après avoir révélé son diagnostic positif – Davis On pouvait le voir marcher lentement sur la scène, tousser et semblant prendre une minute pour reprendre son souffle. Selon TMZ, Davis a également reçu des coups occasionnels d’un réservoir d’oxygène installé près de ce trône.

Bareis n’était pas le seul musicien de session à jouer avec CORN sur la tournée en cours. Bassiste Roberto “Ra” Diaz (TENDANCES SUICIDAIRES) remplace Reginald “Champ” Arvizu après champêtre a annoncé en juin qu’il s’absenterait du trek pour « guérir » après « s’être rabattu » sur certaines de ses « mauvaises habitudes ».



Voir ce post sur Instagram

Une publication partagée par Korn (@korn_official)

Mots clés:

korn

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).