Munoz lance un avertissement urgent à Watford après la défaite et fait une promesse aux fans

Xisco Munoz a lancé un avertissement à son équipe de Watford après avoir subi sa première défaite de la saison aux mains de Brighton.

Watford montait haut après sa victoire dans le match d’ouverture contre Aston Villa. Mais après avoir voyagé vers le sud pour le coup d’envoi tardif, ils ont été ramenés sur Terre. Les Seagulls les ont frappés avec un coup de poing de ventouse 10 minutes après que Shane Duffy s’est élevé et a propulsé une tête.

L’équipe de Munoz n’a pas offert grand-chose en réponse à un retard et ses attaquants ont été largement maintenus silencieux par la ligne de fond de Brighton.

Les Hornets ont concédé à nouveau en première mi-temps. Une défense lâche a permis à Yves Bissouma de jouer avec Neil Maupay, qui a doublé l’avantage de son équipe.

La seconde mi-temps a vu Watford enregistrer son seul tir cadré du match. Malgré cela, Munoz s’est senti bien amélioré après la pause.

S’adressant à Sky Sports, il a déclaré: “En seconde période, je pense que l’équipe a réalisé une très bonne performance. Nous devons nous renseigner rapidement sur la Premier League.

« Parfois, cela se produit dans le football. Nous devons parfois rester étroits. Nous avons eu un début difficile mais nous devons continuer comme ça, en donnant le maximum. En Premier League, si vous faites une erreur, vous avez un problème.

« Nous devons comprendre les erreurs. Pour moi c’est normal. Ce n’est pas le problème, le problème est que nous devons en apprendre davantage sur la première mi-temps.

« La chose la plus importante pour moi est la réaction des gars [at half-time]. Nous devons apprendre et nous préparer pour le prochain match.

Cela aurait peut-être été une confrontation avec la réalité pour les Hornets et leurs fans, mais Munoz n’a pas tardé à les rassurer qu’ils s’en remettraient.

Il a ajouté : « Tout le monde sait que la Premier League est la meilleure ligue du monde. Il est important que tout le monde reste ensemble.

« Je vous promets que nous travaillons très, très dur. C’est un pas en arrière, mais nous devons essayer de faire deux pas en avant.

L’accord de Watford a un impact sur les Spurs

Pendant ce temps, la dernière signature de Watford a peut-être trouvé une star de Tottenham en disgrâce dans son prochain club.

Le milieu de terrain des Spurs Moussa Sissoko a cherché exactement cela ces dernières semaines. C’est parce que Nuno Espirito Santo lui a dit qu’il ne serait pas utilisé régulièrement par lui.

L’international français avait du mal à trouver un prétendant approprié. Mais maintenant, il semble que les Hornets lui aient ouvert une porte.

Selon le média turc Fotomac, Fenerbahce souhaite que Sissoko remplace Ozan Tufan. Tufan a rejoint l’équipe de Munoz jeudi pour un prêt d’une saison.

