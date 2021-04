Munroe Bergdorf veut être la toute première star transgenre de Strictly ⋆ .

Munroe Bergdorf veut être la première star transgenre de Strictly (Photo: . / BBC)

Munroe Bergdorf espère amener Strictly Come Dancing encore plus loin dans le présent en apparaissant comme le premier concurrent transgenre.

Le premier couple de même sexe a participé l’année dernière avec le boxeur Nicola Adams et la professionnelle Katya Jones.

Le mannequin Munroe est partant pour une autre BBC Strictly d’abord en apportant une présence transgenre à la série.

S’exprimant sur le podcast Make It Reign, Munroe a déclaré: “ J’ai toujours dit que Strictly est le seul que j’ai envie de faire.

«J’ai un plan. Je veux faire tout ce que je veux réaliser, alors je peux commencer à faire ces émissions.

‘C’est vraiment excitant. J’ai un peu l’impression qu’une fois que vous faites partie d’une émission de télé-réalité, le grand public commence à façonner votre récit d’une manière beaucoup plus difficile à façonner pour vous.

Munroe veut faire un autre jalon sur Strictly Come Dancing (Image: WireImage)

«Je ne veux donc pas nécessairement devenir propriété publique de cette manière pour le moment.

La BBC s’est récemment tenue forte après avoir reçu des plaintes selon lesquelles Katya Jones et Nicola Adams dépeignaient une “ projection flagrante d’homosexualité ” dans l’émission.

Les plaintes faisaient référence au retour de Katya et Nicola pour une dernière danse lors de la finale le 19 décembre après avoir abandonné la série en raison d’un coronavirus.

Des gens se sont plaints à la BBC du couple de même sexe de Strictly, Nicola Adams et Katya Jones (Photo: BBC)

Interprétant un tango sur Feelin ‘Good de Muse, la routine sensuelle du couple a été saluée par des milliers de téléspectateurs pour ses éléments romantiques, avec leur retour sur la piste de danse en grande partie une surprise bienvenue après leur sortie précipitée.

Cependant, certains se sont opposés à sa «projection flagrante d’homosexualité» et se sont plaints auprès de l’Unité exécutive des plaintes (ECU) du diffuseur.

La BBC n’a pas confirmé le nombre de plaintes reçues dans son dernier rapport et a déclaré qu’elles n’étaient tout simplement “ pas retenues ” et ne feront plus l’objet d’enquêtes.

Katya et l’olympien Nicola ont marqué Strictly History en tant que tout premier couple de même sexe de la série.

Plus: Viens danser strictement



Avant même de mettre les pieds sur la piste de danse, au moins 100 téléspectateurs se sont plaints de leur implication, mais Nicola et Katya ont rapidement balayé la haine.

Malheureusement, après que Katya ait été testée positive pour Covid, elle et Nicola ont été forcées de s’isoler pendant deux semaines et ont dû abandonner pendant la préparation de la quatrième semaine de la compétition.

Vous avez une histoire de showbiz?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre des choses – nous ‘ J’aimerais avoir de vos nouvelles.



PLUS: Drag Race de RuPaul: Cher laisse entendre qu’elle est enfin prête à être juge invitée dans une série à succès



PLUS: Harry Styles et Sam Smith en tête de la liste des finalistes pour les British LGBT Awards

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();