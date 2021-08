Mur bleu : le député travailliste accuse les conservateurs de Boris Johnson de « tenir le mur bleu pour acquis » | Politique | Nouvelles

in

Anneliese Dodds, 43 ans, a été remplacée en tant que Shadow Chancellor par Rachel Reeves en mai. Mme Dodds, aujourd’hui présidente du Parti travailliste, a déclaré à Express.co.uk : « De nombreuses personnes dans le sud-est ont le sentiment que les conservateurs les tiennent pour acquis et que depuis un certain temps le parti ne les écoute pas.

« Le parti travailliste a défendu ces personnes et s’est assuré que leur voix soit entendue et que leurs préoccupations soient prises en compte. »

L’ancien homologue de Rishi Sunak, qui a été le seul eurodéputé travailliste pour le sud-est à Bruxelles et à Strasbourg avant d’entrer aux Communes en 2017, a poursuivi en déclarant: «Nous voyons des résultats, avec des gains du Labour dans des endroits comme Worthing et Chipping Norton – et cela fait une réelle différence dans la vie des gens.

«Nous avons montré que le parti travailliste est du côté des gens et que notre conviction que nous sommes plus forts ensemble est partagée dans toutes les régions du pays.»

Cependant, les élections tenues le Super jeudi début mai ont été mitigées pour le parti travailliste de Sir Keir Starmer.

Dans l’ensemble, ils ont perdu le contrôle de 8 conseils et ont subi des pertes nettes de 327 conseillers.

De l’autre côté du mur rouge, qui s’étend à travers les Midlands et le nord de l’Angleterre, le parti a subi de nouvelles pertes après les élections générales de 2019, notamment une défaite aux élections partielles de Hartlepool.

Même dans les régions du sud qui ont soutenu le Brexit, y compris des villes autrefois marginales telles que Basildon et Swindon, les travaillistes ont également reculé tandis que les conservateurs de Boris Johnson prenaient le contrôle.

Mais les travaillistes ont également réalisé des gains nets à Brighton, Cambridgeshire, Canterbury et Oxfordshire, qui soutiennent le reste, y compris dans l’ancien quartier bleu de Chipping Norton.

LIRE LA SUITE : La Grande-Bretagne mettra fin aux cookies Web « inutiles » dans le cadre du nettoyage post-Brexit

À la suite de la défaite désastreuse de Jeremy Corbyn aux élections générales de 2019, un rapport co-écrit par la députée travailliste Lucy Powell a affirmé qu’il n’y aurait pas eu de reprise en Écosse, le parti de Sir Keir Starmer devrait remporter des sièges dans le sud, y compris celui de Jacob Rees-Mogg dans le nord-est du Somerset, si il espère obtenir la majorité à la Chambre des communes.

Bien qu’il reste peu probable que les travaillistes puissent renverser la majorité de 14 279 voix du chef de la Chambre, Dan Norris a devancé le candidat conservateur à la mairie de l’ouest de l’Angleterre dans la zone de comptage qui chevauche la circonscription de M. Rees-Mogg avec le siège de Lib Dem à Bath.

Cependant, les travaillistes ont également fait quelques incursions dans le mur bleu lors de la campagne électorale générale de 2017, lorsque l’ex-whip de l’opposition Rosie Duffield a remporté le siège autrefois sûr de Canterbury des conservateurs de Theresa May.

Les commentaires de Mme Dodds sur Express.co.uk surviennent alors que le chef des libéraux-démocrates, Sir Ed Davey, entame sa tournée du mur bleu des conservateurs.

A NE PAS MANQUER :

La gauche et la droite s’unissent pour faire rage contre la demande des magasins pour les chauffeurs de camion [INSIGHT]

Nexiteers demande de l’aide au Royaume-Uni pour quitter l’UE “pourrie” [REVEALED]

Kamala Harris ne ferait pas un meilleur travail que Joe Biden en tant que POTUS [POLL]

Cependant, alors que les Lib Dems ont fait tomber la première brique du mur bleu lors des élections partielles de Chesham & Amersham en juillet, les données des sondages d’opinion indiquent que les travaillistes sont sur le point de déborder le détachement de Davey dans le sud de l’Angleterre.

Le mois dernier, YouGov a publié un sondage Blue Wall qui a révélé que le parti de Sir Keir Starmer pourrait renverser les majorités conservatrices dans jusqu’à neuf circonscriptions du cœur du comté des conservateurs.

S’il était imité lors d’une élection générale, le sondage suggérait que les travaillistes pourraient renverser l’ancien chef conservateur Sir Iain Duncan Smith dans Chingford & Woodford Green et évincer l’éminent eurosceptique représentant Wycombe Steve Baker.

Parmi les autres sièges susceptibles de devenir rouges, citons : Chipping Barnet, Filton & Bradley Stoke, Hendon, Kensington, Milton Keynes North, Stroud et Truro & Falmouth et Wycombe.

Malgré le bruit provenant des libéraux-démocrates, le sondage de YouGov a suggéré que le parti de Sir Ed Davey ne pourrait réaliser que trois gains à Cheltenham, Winchester et Wimbledon.