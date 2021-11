Mura Masa annonce un nouveau single, ‘2gether’, taquine le troisième album

Mura Masa a annoncé un nouveau morceau à venir cette semaine intitulé « 2gether ». Le producteur né à Guernesey (de son vrai nom Alex Crossan) s’est rendu sur Instagram pour informer les fans qu’il sortira une nouvelle musique très attendue vendredi 26 novembre.

« nouvelle musique vendredi ok? » il a sous-titré une vidéo d’une crêpe faite dans une poêle à frire avec une paire de photos : un gros plan d’un chat et une photo de ses bottes.

De plus, il a déclaré qu’il taquinerait des extraits de son troisième album à venir, la suite du RYC (Raw Youth Collage) acclamé par la critique de 2020, sur son TikTok. « Suivez mon tik tok, c’est là que je publie des extraits d’album et des vidéos de production », a-t-il écrit.

L’année dernière, le producteur et son équipe ont créé un cours pour donner aux femmes noires plus d’opportunités dans l’industrie de la musique live. Pendant Blackout Tuesday, l’artiste s’est rendu sur Instagram pour annoncer le programme de 12 semaines basé à Londres.

Sur Instagram, l’artiste a écrit qu’il ressentait le besoin d’agir plutôt que de se taire, alors que les manifestations contre le racisme systématique et les brutalités policières se poursuivent aux États-Unis, après la mort de George Floyd. « Cela commence à résoudre un problème dont nous avons longuement discuté en privé lors de la préparation de ma propre émission, en ce sens qu’il y a un manque sérieux et sérieux de femmes de couleur occupant ces rôles et nous aimerions avoir ce changement. Si vous êtes dans l’industrie, vous savez à quel point c’est vrai.

Masa a sorti deux longs métrages, Mura Masa en 2017, et, plus récemment, RYC (Raw Youth College) en janvier 2020. En tant que remixeur, producteur et écrivain, il est également devenu un collaborateur recherché et a travaillé avec le aime de Nile Rodgers & Chic, BTS, Ariana Grande, et plus. Le remix 2017 de Mura Masa de ‘Walking Away’ de HAIM lui a valu un Grammy Award, tandis que l’année dernière, lui et Slowthai ont remporté la meilleure collaboration pour ‘Deal Wiv It’, off RYC, au Prix ​​NME.

