Mura Masa laisse tomber une nouvelle piste lo-fi, 2gether

Dans la foulée de sa nomination aux Grammy 2022 pour « Meilleur enregistrement remixé », Mura Masa a sorti aujourd’hui un tout nouveau morceau, « 2gether ». C’est son premier avant-goût de la nouvelle musique depuis le deuxième album de 2020 RYC avec Alex coproduisant également le tube à succès de PinkPantheress « Just For Me » et remixant Erika de Casier et Clairo sous verrouillage.

« 2gether » est le son unique de Mura Masa alors qu’il entre dans un nouveau chapitre. Le morceau lo-fi maussade comprend la voix de l’auteure-compositrice-interprète de 19 ans Gretel Hänlyn, dont le premier single – « Slugeye » – Alex a été produit lors de sa sortie plus tôt cette année. Taquiné à sa base de fans purs et durs sur Tiktok plus tôt cette semaine, ‘2gether’ présente les techniques de production complexes de Mura Masa et rappelle la spontanéité de ses racines Soundcloud qui façonnent le genre, tout en emmenant les choses quelque part de nouveau. Vous pouvez consulter la nouvelle piste ci-dessous.

Mura Masa est une artiste, productrice et commissaire d’exposition platine, lauréate d’un Grammy Award et qui résiste à la simple catégorisation. Son premier album éponyme est sorti en 2017 et a été largement acclamé, mettant en vedette certains des plus grands artistes du monde collaborant avec un adolescent de l’époque basé à Guernesey, une vision passionnante de ce à quoi devrait ressembler la musique pop moderne.

Après avoir dépassé les 2 milliards de streams, été nominé pour un Ivor et en tête d’affiche d’Alexandra Palace et de Warehouse Project aux festivals du monde entier, le suivi de 2020, RYC, était une autre réinvention audacieuse du son et du style de Mura Masa. Un record de concept interrogeant la nostalgie, le projet mettait en vedette des gens comme slowthai, Tirzah, Géorgie, et a valu à Alex son premier prix NME alors que le monde s’est enfermé peu de temps après sa sortie. Jeune artiste déterminée à faire la différence, Alex a également lancé un programme de formation en 2020 conçu pour offrir une formation et des opportunités aux femmes noires dans le secteur des tournées et du live, tout en travaillant sur beaucoup plus de musique de Mura Masa pour suivre « 2gether » jusqu’en 2022.

Achetez ou diffusez « 2gether » de Mura Masa.