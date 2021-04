Murchante gagne 1-0 à Peña Azagresa et prend les trois points

01/04/2021 à 18:34 CEST

le Murchante et la Peña Azagresa a terminé leur participation à la première phase de la troisième division ce jeudi par une victoire de la Murchante pour un score de 1-0. le Murchante Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match contre le CF Ardoi. Pour sa part, Peña Azagresa perdu par un résultat de 0-2 lors du duel précédent contre le Coupures et accumulé trois défaites consécutives dans la compétition. Les locaux, en fin de match, se classaient à la sixième place du classement, tandis que les Peña Azagresa il est resté à la septième place.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat 0-0.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui Murchante, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Aqueux à la 75e minute, mettant ainsi fin à la confrontation avec le résultat de 1-0.

Après avoir joué ce match le dernier jour, les deux équipes ont terminé à égalité de points, le Murchante a terminé sixième classée, au lieu de l’accès à la deuxième phase de qualification à la phase finale pour la deuxième division RFEF et le Peña Azagresa au septième rang, en mesure d’accéder à la phase de permanence en troisième division RFEF.