Murcie et les îles Canaries, parmi les endroits de l’UE les plus contaminés par les nitrates

13/10/2021 à 15h08 CEST

14,1% des eaux souterraines dans les pays de l’Union européenne dépassent les limites de concentration de nitrates, un phénomène qui met en danger la santé, les écosystèmes et l’économie et qui est particulièrement visible dans la fertilisation agricole dans plusieurs pays de l’UE, dont l’Espagne, où Murcie et les îles Canaries sont parmi les régions européennes les plus polluées par ce composé.

Concrètement, dans les deux communautés autonomes, 50 milligrammes de nitrates par litre ont été dépassés entre 2016 et 2019, comme vient de l’annoncer la Commission européenne.

Pour sa part, La Catalogne apparaît avec plus de 40 milligrammes par litre dans la même période, ce qui est une valeur tout aussi élevée.

« Les concentrations de nitrates ont diminué à la fois dans les eaux de surface et les eaux souterraines de l’UE par rapport à la situation avant l’adoption de la directive sur les nitrates en 1991. Cependant, le nouveau rapport révèle que peu de progrès ont été accomplis au cours de la dernière décennie« , a déclaré lundi la Commission européenne.

C’est la principale conclusion de la Dernier rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la directive nitrates, datant de 1991, vise à améliorer la qualité de l’eau et constitue l’un des premiers actes législatifs de l’UE dans le domaine de la protection de l’environnement.

Plus précisément, le rapport en question fait référence à la période 2016-2019, il souligne que la fertilisation excessive des cultures est l’un des problèmes persistants en Allemagne, en Belgique, au Danemark, Espagne, Finlande, Hongrie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne et République tchèque.

D’autres États membres tels que la Bulgarie, Chypre, l’Estonie, la France, l’Italie, le Portugal et la Roumanie, ajoute Bruxelles, ont également « des points chauds où la pollution devrait être réduite de toute urgence », a ajouté la Commission.

Les eaux déclarées eutrophes dans l’UE comprennent 81 % des eaux marines, 31 % des eaux côtières, 36 % des rivières et 32 ​​% des lacsa ajouté l’exécutif communautaire.

Bien que l’azote soit un nutriment essentiel pour la croissance des plantes, sa concentration excessive est préjudiciable à la santé humaine et aux écosystèmes, provoquant un appauvrissement en oxygène et une eutrophisation.

Les nitrates provenant du fumier de bétail et des engrais minéraux, par exemple, ont été l’une des principales sources de pollution de l’eau en Europe depuis des décennies.

Ces phénomènes ont « des impacts économiques importants en termes d’assainissement de l’eau pour la consommation humaine et pour les collectivités qui dépendent des eaux polluées, comme la pêche et le secteur du tourisme » selon la Commission, qui estime qu' »entre 70.000 et 320.000 millions d’euros par an, bien au-delà des coûts de réduction de la pollution à la source.

La moitié perd dans le milieu environnant

Le rapport montre également que là où les autorités nationales et les agriculteurs ont nettoyé les eaux, cela a eu « un impact positif sur l’approvisionnement en eau potable et la biodiversité, et les secteurs tels que la pêche et le tourisme qui en dépendent », a ajouté la Commission européenne. .

Environ la moitié de l’azote contenu dans les engrais et le fumier épandus en Europe est perdu dans le milieu environnanta déclaré la CE, ajoutant que « cela équivaut à une perte de bénéfices potentiels pour les agriculteurs comprise entre 13 000 et 65 000 millions d’euros par an ».

La Commission a souligné qu' »en général, la qualité des programmes d’action nationaux s’est améliorée, mais dans de nombreux cas les mesures en vigueur ne sont pas assez efficaces pour lutter contre la pollution dans les zones où la pression agricole s’est accrue ».

«Le rythme du changement ne suffit pas (& mldr;). Une action plus urgente est nécessaire pour parvenir à une agriculture durable et protéger notre précieux approvisionnement en eau », a déclaré le commissaire européen à l’environnement, Virginijus Sinkevicius.

L’amélioration de la qualité de l’eau fait partie du Green Deal de la Commission européenne, qui vise à décarboniser l’UE et à améliorer la durabilité, en particulier en réduisant les pertes de nutriments d’au moins 50 % d’ici 2030, en ce qui concerne les sols et dans le cadre de la réglementation sur l’eau, qui exige une bonne et l’état écologique de toutes les masses d’eau d’ici 2027 au plus tard.

Voici comment les nitrates nuisent à l’environnement et à la santé

Alors que l’azote est un nutriment vital pour la croissance des plantes et des cultures, des concentrations élevées dans l’eau sont nocives pour l’homme et la nature, informe le portail iagua.es.

Les nitrates provenant du fumier animal et des engrais minéraux sont une cause majeure de pollution de l’eau en Europe depuis des décennies. Environ la moitié de l’azote contenu dans les engrais et le fumier appliqués en Europe est perdu dans le milieu environnant.

En termes économiques, cela signifie une perte de profit potentiel pour les agriculteurs d’environ 13 à 65 milliards d’euros par an.

Nitrates mettre en danger la santé humaine, notamment en contaminant l’eau potable. Cela a également des répercussions économiques importantes en termes d’épuration de l’eau pour la consommation humaine et pour les communautés qui dépendent des eaux polluées, par exemple celles dédiées à la pêche et au tourisme.

Les coûts environnementaux mondiaux de toutes les pertes d’azote réactif en Europe sont estimés entre 70 et 320 milliards d’euros par an, bien au-dessus des coûts de réduction de la pollution à la source.

Rapport complet de la Commission : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC1000&from=EN

Cela peut vous intéresser : Irrigation avec des bactéries pour utiliser moins d’engrais