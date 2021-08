Murcie récupère le morito commun, un oiseau éteint en Espagne au 20ème siècle

11/08/2021 à 8h12 CEST

Cette semaine, deux spécimens de la lande commune (Plegadis falcinellus) ont été relâchés dans les marais salants de San Pedro del Pinanar, à Murcie, après s’être remis de diverses blessures au centre de récupération de la faune d’El Valle. Il s’agit de un oiseau qui est resté éteint dans la péninsule ibérique pendant la majeure partie du 20e siècle et cela donne enfin des signes clairs de reprise.

Les spécimens ont été marqués d’un anneau métallique qui facilitera leur identification en cas de repérage en toute autre circonstance, permettant ainsi une meilleure connaissance de leurs déplacements et de leur biologie, contribuant ainsi à améliorer la conservation de cette grande espèce de valeur en la région.

Il s’agit de deux individus juvéniles qui ont été secourus fin juin lorsque l’équipe de récupération du Centre de récupération s’est rendue dans la municipalité pour procéder au transfert des animaux vers les installations d’El Valle et ainsi initier un traitement clinique adéquat.

Les deux spécimens de lévriers communs relâchés à Murcie présentaient des tableaux cliniques similaires, car comme il s’agissait de poulets désorientés qui s’étaient déplacés de l’environnement de la colonie de reproduction, ils souffraient d’épuisement et de déshydratation, ainsi que de « choc » et de malnutrition légère.

Par conséquent, en premier lieu, les animaux ont été stabilisés, appliquant un traitement de thérapie fluide et un apport en vitamines, réagissant favorablement, et après une période d’alimentation forcée, les deux spécimens ont commencé à manger des aliments solides par eux-mêmes, après quoi ils se sont déplacés vers une installation extérieure. pour compléter leur développement et effectuer des exercices de rééducation afin d’évaluer leur capacité de vol correcte.

Récupération à partir de 1993

Cette espèce est en expansion, après s’être éteinte entre le début du XXe siècle jusqu’à 1993, date à laquelle les premiers événements de nidification ont été signalés dans la lagune de Valence, d’où il a été distribué au sud et à l’est de la péninsule.

Ainsi, en 2020, les premiers enregistrements de reproduction de la lande commune dans la région de Murcie ont été détectés dans le parc régional de Las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.

Ainsi, pendant En 2021, la colonie s’est reconstituée avec succès dans cet espace naturel auquel ces deux spécimens ont été remis dans un habitat optimal dans lequel ils reviendront développer leur activité naturellement.

L’échassier au long bec recourbé et aux tons bruns et rougeâtres présente un aspect stylisé et caractéristique bien reconnaissable en vol. Bien qu’il s’agisse d’un oiseau migrateur, les populations espagnoles sont principalement résidentes et basent leur alimentation sur les larves et les adultes d’insectes, bien qu’elles puissent également incorporer de petits poissons et des amphibiens qui chassent en eau calme.

Concernant leurs menaces, la nette concentration des colonies de nidification les rend très vulnérables à toute perturbation qui pourrait s’y produire.

Le Centre de récupération de la faune sauvage « El Valle » est financé par le programme opérationnel FEDER Région de Murcie 2014-2020, dans le cadre du projet « Service de surveillance des facteurs qui affectent la conservation et pour la récupération des espèces protégées de la faune sauvage dans le Natura 2000 réseau de la Région de Murcie »de la Direction générale de l’environnement naturel.

Échassier au bec long et recourbé, aux tons bruns et rougeâtres. L’adulte de la murène commune est reproducteur, il est brun, très rougeâtre, avec des tons irisés, verdâtres et roses, sur les ailes et le dos.

Sur le visage, il présente des lignes blanches très frappantes qui bordent le coin du bec. L’adulte non reproducteur est beaucoup plus terne, avec un bec plus foncé et aucune ligne blanche sur le bord, et avec de nombreuses taches blanches allongées sur le cou et la tête.

Les jeunes sont encore plus ternes que les adultes non reproducteurs. En vol, il présente un aspect très allongé et stylisé, avec la tête légèrement tombante.

Lorsqu’il se nourrit, il est généralement localisé dans des eaux peu profondes, tout en déplaçant son bec et sa tête latéralement à la recherche de proies, selon SEO/Birlife.

Photos de la lande commune : Massimo Greco.

