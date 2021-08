Murder Diaries amène bientôt des enquêtes abstraites et macabres

Les journaux de meurtre d’EpiXR Game arrivent sur Nintendo Switch le 16 septembre, apportant avec lui des manigances d’enquête sur un meurtre assez effrayantes.

Jouant comme une boule de lumière étrange qui voyage à travers divers environnements abstraits liés à un crime macabre, le jeu charge les joueurs de reconstituer les événements qui ont conduit à l’effusion de sang. Voici quelques détails du texte de présentation des relations publiques pour accompagner la bande-annonce ci-dessus :

Découvrez ce qui s’est passé, explorez des paysages fascinants et des environnements abstraits et profitez de la narration passionnante. Collectionnez des morceaux de l’histoire tout en flottant librement dans des environnements connexes et plongez-vous dans une histoire intrigante remplie de sang et de meurtre.

Un incontournable pour tout vrai fan de thrillers et pour tous ceux qui aiment un meurtre mystérieux qui va au-delà de la narration normale.