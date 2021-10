Murder House revisite les jours d’or de l’horreur low-poly

Déjà un gros non. Capture d’écran : Puppet Combo / Kotaku

Quoi de plus effrayant : un tueur de jeux vidéo presque photoréaliste qui vous poursuit avec des mouvements parfaitement capturés, ou un lapin de Pâques silencieux et brandissant un meathook avec des traits vagues et des textures primitives, vous poursuivant avec une démarche saccadée et animée à la main ? Si vous avez répondu à cette dernière question, alors les jeux d’horreur à faible polygone produits au début des graphismes 3D pourraient vous effrayer autant qu’ils me font peur, et vous voudrez peut-être éviter Murder House de Puppet Combo.

Quelque part entre les graphismes 2D de l’ère Super Nintendo et la 3D plus réaliste qui a commencé à apparaître avec la sortie de la Dreamcast et de la PlayStation 2 se trouve ce que j’aime appeler l’âge sombre du jeu en 3D. Une époque où les développeurs de jeux, n’ayant pas la puissance de traitement nécessaire pour rendre des humains réalistes, faisaient de leur mieux avec les outils dont ils disposaient.

Le résultat de leurs efforts pour dupliquer la réalité avec une quantité limitée de polygones à leur disposition était des formes humanoïdes hideuses peintes avec des textures ternes et sans vie. Là où il aurait dû y avoir des courbes, il y avait des angles vifs. Les visages étaient plats. Doigts fusionnés, s’ils sont présents.

Bienvenue dans mes cauchemars sans fin, grâce à Alone in the Dark. Capture d’écran : Infogrammes

Lorsque ces premières tentatives de réalité 3D ont été appliquées à un décor d’horreur, comme dans Alone in the Dark en 1992, les effets troublants ont été considérablement amplifiés. Les goules poursuivant le pauvre Edward Carnby à travers ce manoir hanté de Louisiane n’étaient pas de vraies créatures. C’était l’idée de vrais monstres entraînés dans une réalité 3D qui n’était pas prête à les rendre.

Alone in the Dark, Nightmare Creatures, le premier volet PlayStation de Clock Tower, tous ces jeux sur le thème de l’horreur ont été rendus plus terribles pour moi par ces monstres brumeux et low-poly. Je soupçonne mon imagination, désespérée de donner un sens à ce que je voyais, remplissant les bords flous d’horreurs presque inimaginables.

Je pensais que l’horreur low-poly était terminée. Murder House de Puppet Combo, dont j’ai parlé la semaine dernière en raison de son icône Switch effrayante, m’a tout ramené. Sorti sur PC l’année dernière et sur consoles plus tôt ce mois-ci, Murder House est un hommage aux classiques de l’horreur à faible polygone ainsi qu’aux films slasher VHS des années 80, le genre de films que vous trouverez sur les étagères les plus basses de la section horreur de votre magasin de location de films. . Bandes avec des artefacts de suivi, un mauvais mixage du son et des morceaux étranges de statique.

Trois de nos quatre reporters de télévision recommandent de se faire assassiner par un lapin tueur en série. Capture d’écran : Puppet Combo / Kotaku

Murder House raconte deux histoires. Le premier, qui se déroule en 1985, raconte l’histoire d’un adolescent qui se retrouve enfermé dans son centre commercial local après la tombée de la nuit avec un tueur en série portant un costume de lapin de Pâques miteux. La deuxième histoire concerne une équipe de reporters de télévision en 1988, qui se rend dans la maison «abandonnée» de l’éventreur de Pâques Anthony Smith pour tourner un documentaire sur le tristement célèbre tueur, ce qui n’est jamais, jamais une bonne idée.

Puppet Combo plante parfaitement le décor. Les visuels sont sombres et flous, avec des filtres en option pour adapter l’affichage à vos goûts personnels. La musique est un synthé d’horreur étrange des années 80, discordant et dérangeant. Les portes du jeu s’ouvrent dans le style classique de Resident Evil, passant à une image de la porte sur un fond noir, s’ouvrant avec un bruit de craquement. Les graphismes sont volontairement datés. Les murs et les devantures de magasins sont des textures plates. Les personnages humains ont des visages flous qui ne sont jamais tout à fait nets, peu importe à quel point vous plissez les yeux.

Le développeur Puppet Combo est le véritable ennemi ici. Capture d’écran : Puppet Combo / Kotaku

Les commandes et la caméra lient vraiment toute l’ambiance d’horreur rétro ensemble. Les caméras sont fixes lorsque vous jouez à la troisième personne (il y a une option de caméra à la première personne dans le menu), ce qui signifie que la vue peut changer soudainement lorsque vous marchez dans un couloir de centre commercial sombre et vide ou que vous courez à partir d’une série rose moelleuse tueur. Le jeu propose des commandes de char, vous poussez donc le stick analogique gauche vers la droite ou la gauche pour faire tourner votre personnage et avancer pour marcher dans la direction à laquelle vous faites face. C’est une méthode de mouvement frustrante et imprécise qui ajoute le degré parfait de panique aux moments où votre personnage doit courir. À des moments clés, l’écran se divisera pour afficher plusieurs angles à la fois, ce qui est encore plus désorientant.

Combinez tout cela avec un bourdonnement étrange et presque constant et une musique de scène à couper le souffle, et vous avez une recette pour le carburant de cauchemar à l’ancienne. Voir.

Les débuts sombres et low-poly de la 3D ne valent pas toujours la peine d’être revisités. Je n’ai pas besoin d’un jeu de course low-poly. Si je joue un combattant 3D, je veux voir clairement qui je frappe, et la capture de mouvement est un must. J’ai même du mal à revenir aux vieux jeux d’action 3D que j’adorais, comme Jumping Flash sur la PlayStation originale.

L’horreur low-poly, cependant, résiste très bien. C’est comme si les visuels 3D antédiluviens ajoutaient une couche d’obscurité, d’incertitude et d’inconfort au-delà de ce que le développeur avait prévu, créant une ambiance effrayante classique qui est presque intemporelle. Murder House comprend.