Adam Sandler a noué un partenariat extrêmement fructueux avec Netflix et devrait le poursuivre avec son prochain projet, une suite de la comédie d’action Murder Mystery de 2019. La suite a été officiellement annoncée lors du grand événement de fans de Netflix, TUDUM, et la co-star de Sandler, Jennifer Aniston, sera également de retour. Non seulement cela, mais le collaborateur fréquent de Sandler, David Spade, avait rejoint le casting et le tournage devrait commencer en janvier.

Pour le moment, aucun détail de l’intrigue n’a été dévoilé. Murder Mystery a été un énorme succès pour Netflix, avec 30,9 millions de foyers Netflix regardant au moins 70% du film. Ce nombre est passé à 73 millions de foyers au cours des quatre premières semaines.

« Murder Mystery 2 » avec Jennifer Aniston, Adam Sandler et David Spade sortira sur Netflix en 2022. pic.twitter.com/0WSvNsMk6j – Mises à jour du film (@FilmUpdates) 25 septembre 2021

Aniston a brièvement mentionné le projet dans une récente interview avec Marie Claire Australia. « Les salles de cinéma me manquent », a expliqué Aniston. « Mais je veux juste faire un excellent travail quel que soit le support utilisé. » Le premier Murder Mystery était un polar comique sur un flic de New York (Sandler) et sa femme (Aniston) qui font un voyage en Europe afin de pimenter leur mariage stagnant. Cependant, ils obtiennent plus que ce qu’ils négocient lorsqu’une rencontre fortuite les place en tête de liste des suspects pour le meurtre d’un milliardaire.

Murder Mystery 2 sera la troisième collaboration d’Aniston et Sandler après avoir joué des amours dans Just Go With It et Murder Mystery. Les deux ont également une véritable amitié, Sandler prononçant un discours lors de la cérémonie de l’étoile d’Aniston sur le Hollywood Walk of Fame. « J’aime cette fille, ma femme aime cette fille, le monde entier aime cette fille », a déclaré la star de Uncut Gems. « La fille qui a mis la grâce dans Office Space, a mis la joie dans Along Came Polly, a mis le ‘hor’ dans Horrible Bosses, a mis la bonne fille dans The Good Girl et a sorti ses seins nus de Wanderlust. Pour l’amour de Dieu, laissez la fille a une chose qu’elle peut garder pour elle, vous les salauds avides là-bas. »

Alors qu’ils tournaient le premier Murder Mystery, Aniston avait une demande de Sandler. « Je lui ai fait apprendre à huiler un peu la barbe », a-t-elle plaisanté dans une interview. « Conditionné. » Sandler a plaisanté en disant que sa famille les surveillait de près pendant le tournage, mais uniquement au profit d’Aniston. « La seule partie gênante est d’entendre ma femme sur le côté dire : ‘Plus fort ! Plus fort ! Embrasse-la plus fort ! Plus profondément ! » plaisanta-t-il. « Ils (Jackie et les enfants) ont regardé les baisers. Ils adorent ça. Ils aiment Aniston, et ils veulent qu’elle ait de bonnes choses et ils disent : » Donne-lui quelque chose de gentil. « »