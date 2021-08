Murder Mystery 2 d’Adam Sandler va enfin de l’avant sur Netflix

D’un point de vue critique, Murder Mystery est tombé en territoire mixte, se classant à 44% parmi les critiques professionnels sur Rotten Tomatoes et obtenant un score d’audience de 42%. Cependant, comme déjà indiqué, le film ne manquait pas de vues, car Netflix a rapporté en juillet 2019 qu’il avait été regardé par plus de 73 millions de foyers au cours de ses quatre premières semaines. Il s’agissait du cinquième film de l’accord de distribution exclusif d’Adam Sandler avec Netflix, après The Ridiculous 6, The Do-Over, Sandy Wexler et The Week Of, et le sixième du service de streaming en comptant The Meyerowitz Stories. Jennifer Aniston avait également des crédits Netflix à son actif à l’époque de 2018 Dumplin ‘.