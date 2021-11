Murodjon Akhmadaliev a conservé ses couronnes face à un José Velásquez coriace

Velasquez-Akhmadaliev

Dario Pérez

@ Ringsider2020

New Hampshire, est des États-Unis ; Celui qui écrit vient toujours à l’esprit que c’est l’un des premiers territoires où l’on voit habituellement les votes aux élections yankees, avec le Maine ou le Rhode Island. Peu de délégués, mais ils comptent. Aujourd’hui, c’était aussi un quartier réputé pour la boxe, quelque chose que nous aimons plus que le dépouillement des bulletins de vote. Et quatre Coupes du monde en ont été témoins, Matchroom, avec la collaboration nécessaire de Golden Boy Promotions pour les candidats, a organisé le gala.

l’ouzbek Murodjon Akhmadaliev (10-0, 7 KO), argent mondial et bronze olympique, a exposé ses ceintures de super poids coq IBF et WBA avant un remplaçant de dernière minute sur le challenger de départ Ronny Ríos, le Chilien José Velasquez (29-7-2, 19 KO). Pancora n’était pas invité dans le New Hampshire, et cherchait des mains improbables, rappelant Kiko Martínez à la recherche de Galahad, sans s’incliner devant l’excellente boxe technique d’Akhmadaliev, entrant et sortant avec une énorme fluidité pour marquer des rounds. Le travail constant de l’Ouzbek payait peu à peu avec sa régularité et ses fondamentaux, malgré un Chilien très courageux qui a tenté de blesser le champion d’une main, le considérant comme son seul atout fiable. Après douze tours et, au moins, les mêmes farces que Velásquez, les juges ont gardé le champion marquant 119-109 sur les trois cartes.

Dans le tournoi pour déterminer le meilleur combattant super-léger de la planète, l’Américain Kali reis (19-7-1, 5 KO) a dépassé le Canadien Jessica Camara (8-3, 0 KO) pour quitter le ring avec les couronnes WBA et WBO. C’était un combat avec de nombreuses alternatives et, à de nombreuses reprises, avec plus de cœur que de fondamentaux techniques. Camara a été meilleur dans l’ensemble, surtout dans les rondes centrales, mais la dernière ronde a été une torture pour le Canadien, avec une coupe énorme et dépassé par Reis, quelque chose que Providence aurait dû faire auparavant. Les juges ont offert des notes doubles 97-93 pour Reis (excessif) et 96-94 pour Chamber, étant une décision partagée pour le local. Chantelle Cameron, championne IBF et WBC, a déjà une rivale ; favori, mais dans une unification totale, personne n’a de place pour la confiance.

Camara-Reis